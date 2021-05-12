Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kontrollü normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz” dedi.

12.05.2021 11:25:000
Paylaş Tweet Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kontrollü normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda “Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye’yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçek.” ifadesini kullanarak, “Ülkemize kinlerini kusanlar ve gönüllü figüranlarını milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız” şeklinde konuştu. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hızlanan alanlara dikkat!

Hızlanan alanlara dikkat!

Türkiye'yi üretim üssü yaptık

Türkiye'yi üretim üssü yaptık

En büyük kayıp nerede?

En büyük kayıp nerede?

'İyi bir yıl olmadı zararla kapattık'

'İyi bir yıl olmadı zararla kapattık'

Zor yılın danışma projeleri

Zor yılın danışma projeleri

"Kurumsallaşmanın %95'ini tamamladık"

"Kurumsallaşmanın %95'ini tamamladık"

Yorum Yaz