Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kontrollü normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda “Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye’yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçek.” ifadesini kullanarak, “Ülkemize kinlerini kusanlar ve gönüllü figüranlarını milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.