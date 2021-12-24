Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gecikmeden Meclis’e göndererek bu konuda adım atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı yaptı. NTV’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda kripto para konusunda da mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gecikmeden Meclis’e göndererek bu konuda adım atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, Kur Korumalı Mevduat için ise “Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün merkez Bankası olduğunu görecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan, “Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, “Olumlu haberler geliyor” dedi.

“KUR MATEMATİK DEĞİL”

Döviz kurlarındaki son durumu da değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Kur olayı matematik değildir. Bu bir süreç meselesidir. Dere yatağında akar. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etme düşüncesindeyiz. Ama kur kendi fiyatını piyasada bulacak.”