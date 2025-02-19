Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TÜSİAD mesajları

Erdoğan: Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz.

19.02.2025 13:37:190
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TÜSİAD mesajları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya, tarihi mirasıyla uyumlu yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Para kulelerinin temsil ettiği mülevves anlayışın önce ana muhalefetten sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması şart. Temennimiz, ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır" dedi. Erdoğan, "(CHP) Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Çünkü bizim, onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz var ne sabrımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya, tarihi mirasıyla uyumlu yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor." diye konuştu. Erdoğan, "Şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamalarını zaten beklemiyorduk." dedi.

Erdoğan, "Kendi ülkelerine miyop bakanlar burunlarının ucundaki gerçeği göremese de Asya'dan Afrika'ya tüm mazlumlar Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının bilincinde. Bugün de gerek Gazze'de gerekse başka yerlerde, mazlum ve mağdurların yanında, eğilmeden bükülmeden dimdik ayaktayız." dedi.

'Dikkate almıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların, bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TÜSİAD) Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir. Morali bozuk olan ülke değil, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır" dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kaynaklarının bir avuç seçkine aktığı eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TÜSİAD) Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür, istikrarsızlık üzerinden paralarına para kattıkları sistem çökmüştü. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dedi.

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