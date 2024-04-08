Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin Şubat 2024'te ivme kazanarak aylık bazda yüzde 3,2 oranında arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim odağında daha dengeli bir görünüme işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız."