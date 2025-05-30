Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

30.05.2025 11:35:430
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü, bölgesel kalkınmayı önceleyen, daha seçici ve hedef odaklı yeni yatırım teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB'leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu'ya yayılacak, yerli makine sanayii korunacak, istihdam daha güçlü bir şekilde desteklenecek. Beklentimiz, bu güçlü çerçevenin yatırım ve üretim hedeflerimize olumlu katkıda bulunmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olsun."

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