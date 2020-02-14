Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını belirtti.

14 ŞUBAT, 20200
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Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdikleri destek ve bu alanda yürüttükleri çalışmaların, etkili şekilde devam edeceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

“2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır.”


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