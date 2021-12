Daha çok zamanım olsaydı... Ünlü CEO'lar yapmak istediklerini anlattı

Dev şirketleri yönetirken zamansızlığın en büyük sıkıntı olduğu konusunda hemfikir olan bu yöneticilerin, fazladan kendilerine bahşedilecek saatlerde yapacaklarına dair listeleri ise oldukça değişken. Kimi çocuğuna daha fazla vakit ayıracağını, kimi “anın” tadını daha çok çıkaracağını, kimi ise yeni şeyler öğrenmeye odaklanacağını söylüyor.

Nilüfer Gözütok Ünal

Ceo Life Güz 2021 sayısından

“Anlar” isimli ünlü şiirinde şair Jorge Luis Borges, yeniden bir şansı olsa nelere zaman ayırabileceğini anlatır. “Daha çok riske girerdim, seyahat ederdim daha fazla, daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim, görmediğim birçok yere giderdim” der…

Yoğun iş hayatı ve günlük tempoda “anların” ne kadar kıymetli olduğunu unuturken, daha fazla zaman olsa neler yapacağıyla ilgili herkesin bir listesi var… Aynı şey iş insanları için de geçerli. Örneğin Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, daha çok zamanı olsa, “Bu zamanı öğrenmeye, okumaya, düşünmeye ve hareket etmeye ayırmak isterdim” diyor. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök de öğrenmeyi özellikle yeni diller ve yetkinlikler kazanmayı çok sevdiğini belirtiyor. Birçok uygulamadan dil öğrenmeye, Coursera, Udemy gibi platformlardan çeşitli kursları tamamlamaya çalıştığını anlatan Gök, “Daha fazla zamanım olsa, yıl içinde en azından birkaç hafta farklı bir ülkeye gidip yoğunlaştırılmış bir dil kursuna katılmayı çok isterdim. Tatilimi yepyeni bir kültürü ve dili öğrenmek için kullanmak çok heyecan verici olurdu” diye konuşuyor.

“LİDER BİRAZ DA AKTİVİST OLMALI”

ZEYNEP BODUR OKYAY/KALE GRUBU BAŞKANI VE CEO’SU KAPSAYICI BİR DÜNYA Daha müreffeh bir toplum ve kapsayıcı bir dünya için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Bu inançla gerek iş dünyası temsilciliğim gerek sivil toplum liderliğimi bu doğrultuda besliyorum. Vatandaş olarak da toplumun genelini ilgilendiren çevre, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik gibi konular üzerinde çalışıyorum.

CESUR KARARLAR Sorumluluğu olan liderlerin, hayatı iyileştirecek cesur ve kararlı adımlar atabilmeleri için, biraz da aktivist olması gerektiğini savunuyorum. Eylem ve söylem birliğini çok önemsiyorum. Zamanımı ve kafamı meşgul eden konuların en başında ise dünyayı daha iyi bir yer yapma noktasında neler yapabileceğimiz geliyor.



“CARPE DIEM DEMEYİ ÖĞRENDİM”

AHMET DÖRDÜNCÜ/AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI

ÖĞRETİCİ SEYAHATLER Pandemi sürecinde “Carpe Diem” demeyi öğrenenlerdenim. Eğer daha fazla zamanım olsaydı bunu aile bireyleri ve dostlarımla daha sık bir araya gelmeye, eğlenceli ve öğretici seyahatlere, tiyatro, konser ve sinema gibi kültür-sanat etkinliklerine ayırırdım.

“YELKENLE İLGİLENİRDİM” Benim için büyük bir keyif anlamına gelen yelken sporuyla da daha fazla ilgilenmek isterdim. Kitaplığımda yeniden okunmayı bekleyen kitapları da tekrar elime almaktan mutluluk duyardım.

“MUTLULUK YARATILMALI”

NURTEN ÖZTÜRK/OPET YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ

“GÖRDÜKLERİNİZ İÇİNİZİ KANATIYOR” İstediğiniz kadar içsel mutluluğunuzu yaratmaya çalışın ve dışarıda size sunulan sayısız imkanınız olsun. Eğer bilinçli, duyarlı, algısı açık, sorgulayan ve çözüm üretmeyi görev sayan bir kişiliğe sahipseniz duyduklarınız, gördükleriniz içinizi kanatıyor. Giderek artan sıcaklıkları, selleri, kavruk ağaçları, çevreye saçılmış çöpleri, kırık cam parçalarını gördükçe, ormanlarımızı yakıp kavuran biziz diye hüzün duyuyorsunuz. Her gün onlarcasını yaşadığımız şiddet, terör olaylarının faillerini biz mi yarattık diye kendinizi sorguluyorsunuz.

DÜNYAYI CENNETE ÇEVİRMEK Oysa her canlının yaşamak, her birimizin mutlu olmak en doğal hakkı. Ben hayatım boyunca “Mutluluk yaşanmalı, mutluluk yaşatılmalı, mutluluk yaratılmalı” diye düşündüm. Zamanımı cenneti öbür dünyada aramak yerine yaşadığım dünyayı cennete çevirmek için harcadım. Olmasaydım olmazdı diyebileceğim işler yapmaya, yolcusu olduğum dünyada iz bırakmaya çalıştım. Bundan sonrada yaşayacağım her dakikayı, maviyi masmaviye, yeşili yemyeşile boyamaya, maden, taş ocaklarının, afetlerin açtığı yaraları onarmaya, kadını-erkeği, köylüsü kentlisi, mutlu, gelecek endişesi duymayan, eğitimli, saygılı, atasının izinde pırıl pırıl bir gençlik yaratmaya ayıracağım. Zamanımı mutlu bir dünya yaratmak için harcayacağım.

“DAHA FAZLA ANI BİRİKTİRİRDİM”

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, pandemi sürecinin zaman konusunda kendisini sorgulamaya ittiğini anlatıyor. Pandemi öncesinde her hafta 2-3 yurt dışı seyahati yapan biri olarak her şeyden önce bir baba olarak kızıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini belirten Gökyıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Onunla daha fazla anı biriktirirdim. Fotoğraf çekmek için daha fazla zaman ayırırdım. Özellikle doğanın mucizelerine tanıklık etmek ve bunu bir kareye sığdırıp başkalarını da şahit edebilmek benim için büyük bir keyif. İnsanların hayatlarına dokunmanın öneminin farkındayım. Dolayısıyla iş yaşamında edindiğim tecrübeler ışığında 3 gence koçluk yapmak onlara rehber olmak isterdim. Bir yandan da hem girişimciler hem yaşadığımız toplum için büyük önem taşıyan birkaç start up’a da yol göstermek isterdim.”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, bir insanın dünyadaki en önemli misyonunun yine yaşadığı dünyaya katkı sunması, birilerinin hayatına pozitif etki etmesi olduğunu düşünüyor. “Daha fazla zamanım olsa yine bu dünyaya güzel bir gelecek bırakmak için çaba harcardım” diyor.

“HOBİLERİMLE İLGİLENİRDİM”

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, gerek büyük şehir yaşamının dinamizmi gerek yaptığı işin getirdiği yoğun tempo nedeniyle zaman zaman günün 24 saatten uzun olmasını hayal ettiğini dile getiriyor. “Biraz daha zamanım olsa tereddütsüz yapacağım şey denizde ailem ve arkadaşlarımla daha çok ve kıymetli vakit geçirebilmek olurdu” diyen Okay, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Deniz, benim için gerçekten bir tutku. Yüzmeyi sevdiğim kadar denizde teknemde zaman geçirmeyi ve yelken sporuyla ilgilenmeyi de çok seviyorum. Dinlendiğim, kendimi dinlediğim ve sevdiklerimle kaliteli zaman geçirebildiğim belki de tek yer deniz. Denizdeyken günün hangi zamanında olduğumu düşünmüyorum. Gecesi de sabahın erken saati de ayrı güzel ayrı sakin. Denizin verdiği sonsuzluk hissi beni özgürleştiriyor. Ülkemizdeki cennet koylarımızı gezmek, sakinliği dinlemek motive ediyor.”

MESA Mesken Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, hobilerine daha fazla zaman ayırmaktan yana. “Dalış ve su altı fotoğrafçılığı gibi özel zaman ayrılması gereken ve belirli yerlerde yapılabilecek hobilerle ilgileniyorum. Bu nedenle daha fazla zamanım olsa hobilerim için ayırmak isterdim” diyor.

“EĞİTİM VE DOĞAYA ODAKLANMALI”

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, yolunun kesiştiği insanlarla kurduğu bağlara hep özen gösterdiğini söylüyor. “İnsanların hayatlarında yer almaktan ve buna zaman ayırmaktan büyük keyif alıyorum” diyen Günaydın, her zaman bir amaca tutunmak gerektiğini düşünüyor ve eğitimin her şeyin çözümü olduğuna inanıyor. Programı ne kadar yoğun olursa olsun, eğitime ve insana mutlaka vakit ayırdığını, her gün iş listesinde birinci sıraya “insanı” koyduğunu dile getiren Günaydın, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İnsana yatırım yapılması ve bilginin daha çok paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Mutlu bireylerden mutlu toplumlara geçmek için insan, eğitim ve doğaya daha çok odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu konuları, daha fazla vaktim olduğunda da hayatımın merkezinde tutmaya devam edeceğim.”

BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, iş ve özel hayatını dengelemeye olabildiğince özen gösterdiğini söylüyor. Şirket olarak da bu dengeye büyük önem verdiklerini ifade eden Bilgiç, “Çalışanlarımızın iş hayatındaki başarısı kadar özel hayatlarında da kendilerine vakit ayırmalarını ve sosyal etkinliklerle kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Ancak tabii ki daha fazla zamanım olsa bu zamanı spora, seyahat etmeye ve aileme ayırmak için kullanırdım” diye konuşuyor.

“KEŞFEDECEK ÇOK ŞEY VAR”

Zaman izin verirse Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman’ın yapmak istediği birçok şey var. Boman, yapmak istediklerini şöyle paylaşıyor: “Tabiatın ön plana çıktığı yerlerden büyük şehirlere, dünyanın sunduğu çeşitliliğin tadını çıkararak seyahat etmeye ve dünyayı deneyimlemeye devam etmeyi çok isterim. Ve buna kültürü, doğası ve tarihiyle yeni evim Türkiye ile başlardım, benim ve eşimin daha keşfedeceği çok şey var. Ailem ve arkadaşlarım hayatımın önemli bir parçası. Buluşmalar, akşam yemekleri, spor, seyahat gibi şeyleri birlikte yapmaktan duyduğum keyif bana enerji veriyor ve hayatta neyin önemli olduğunu gösteriyor.”

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in yapılacaklar listesinde ise sosyal sorumluluk çalışmaları var. Suerdem, fırsat olsa hayvanlara ve çevreye olan duyarlılığı artıracak, daha fazla insana dokunup toplumun her kesimini kucaklayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık vereceğini söylüyor. Bu konudaki düşüncelerini de şöyle paylaşıyor: “Her zaman ‘önce insan, önce sağlık’ derim. Ancak insanların doğayla bütün olabilme bilincine ulaşabilmesi ve ‘insanlık için önce doğa’ demelerini sağlayacak bu bilinci yayacak çalışmalar yapmak isterim. Çünkü doğa yoksa biz de yokuz. Hayvanları ve bitkileri korumak bizim sorumluluğumuz altında.”

“EN BÜYÜK ZENGİNLİK KAYNAĞI”

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Vakit nakittir” sözünü “Vakit mutluluktur” olarak kullandığını anlatıyor. Zamanın paradan daha değerli olduğunu düşündüğünü ifade eden Çiftçi, “Bu bakış açısıyla kendime yarattığım ekstra zamanlar benim için büyük bir zenginlik kaynağı” diyor. Otuzlu yaşlarında daha fazla zamanı seyahat etmek için kullanmak isterken bugün yaratılacak zamanda dünyanın yararına olacak bir şeyleri hayata geçirmek, başkalarının acılarını paylaşıp onlara yardım etmek istediğini belirten Çiftçi, “Hayatın genel rutini içindeki zaman tuzaklarından olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum. Zamanın mutluluğumdaki payını keşfettiğimden beri onu korumak için ekstra çaba sarf ediyorum. Heralde Gandi’nin şu sözü bu konuda benim düşüncemi çok iyi özetliyor; ‘Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi öğren, yarın ölecekmiş gibi yaşa’”. Fuzul Ev Genel Müdürü Aydın Özkan da “Eğer yoğun iş temposundan daha fazla zaman ayırabilseydim, temel ihtiyaçlar finansmanı üzerine çözümler üretmek isterdim. İnsanların tasarruflarını nasıl artırabilirim, faizsiz ticaret kollarını nasıl geliştirebilirim gibi konular üzerine daha yoğun çalışmalar yapardım” diyor.