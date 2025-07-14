Yılın ilk altı ayında 759 Bin 945 kişi işe yerleşti: İşte en popüler meslekler

İŞKUR verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 287 bin 353'ü kadın, 472 bin 592'si erkek olmak üzere 759 bin 945 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 25 bin 42'si engellilerden oluştu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında en çok istihdam, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında 287 bin 353'ü kadın, 472 bin 592'si erkek olmak üzere 759 bin 945 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 25 bin 42'si engelli bireylerden oluştu.

En fazla işe yerleşme, 179 bin 820 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 64 bin 643 kişiyle Ankara, 45 bin 277 kişiyle İzmir, 36 bin 881 kişiyle Antalya ve 30 bin 539 kişiyle Muğla izledi.

İstihdamın en fazla olduğu meslekler

Bu yılın ilk 6 ayında en çok istihdam, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti.

Bu doğrultuda, 60 bin 689 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 42 bin 901 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 24 bin 193 kişi reyon görevlisi, 20 bin 18 kişi güvenlik görevlisi olarak istihdam edildi.

Bu meslekleri, servis elemanı (garson), konfeksiyon işçisi, market elemanı, elle imalat işi yapanlar, satış elemanı ve kasiyerlik takip etti.

En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

Ayrıca işverenler tarafından İŞKUR'a ocak-haziran döneminde 1 milyon 195 bin 954 açık iş ilanı iletildi. Açık işlerin yüzde 98,4'ü özel sektörden geldi.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 419 bin 816'yla "imalat" sektöründe oldu. "İmalat" sektörünü, 200 bin 128 ile "idari ve destek hizmetleri faaliyetleri" ve 152 bin 447 ile "toptan ve perakende ticaret" izledi.