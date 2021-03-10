Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan Danışma Kurullarını lağvetti.
Danışma kurullarının 2022’de aktif hale getirilip getirilmeyeceğinin ise yeniden değerlendirileceği alınan bilgiler arasında.
TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde verilerde şeffaflık ve iyileştirme sağlamak amaçlarıyla söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.