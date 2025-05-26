Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 işçi istihdam edecek.

26.05.2025 17:26:120
Paylaş Tweet Paylaş
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 işçi alacak

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 1 heykeltıraş, 2 kimya teknikeri, 1 hadde işçisi, 7 dökümcü (metal), 11 metal pres makinesi operatörü, 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere 24 işçi alınacak. Adaylar, iki ay deneme süreli olarak göreve başlatılacak.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 30 Mayıs'a kadar alınacak.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyonun 4 katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek. Noter kura çekimi 26 Haziran'da genel müdürlükte gerçekleştirilecek. Kura ile seçilen adaylar daha sonra ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı

Bayramda emekliye toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödenecek... İşte tarihler

Bayramda emekliye toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödenecek... İşte tarihler

Türkşeker, 111 işçi istihdam edecek

Türkşeker, 111 işçi istihdam edecek

Yeni yatırımlar elektrik motorunda Türkiye'nin elini güçlendirecek

Yeni yatırımlar elektrik motorunda Türkiye'nin elini güçlendirecek

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Sigorta sektörünün prim üretimi ilk çeyrekte yüzde 52 arttı

Sigorta sektörünün prim üretimi ilk çeyrekte yüzde 52 arttı

Yorum Yaz