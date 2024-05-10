Darüşşafaka için son başvuru tarihi 20 Mayıs

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı Giriş Sınavı, 26 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Sınav için son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2024.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı Giriş Sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, Türkiye’nin 41 ilinde düzenlenecek. Sınav için son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2024.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana, 161 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim alma imkânı kazanacak. Sınava, öğrenciler dilerlerse https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden de başvuru yapabilirler.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı ve nitelikli eğitim aldığı Darüşşafaka Eğitim Kurumları mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

Her sene çok daha fazla öğrenciye şefkat yuvası olabilmek için çalıştıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Bu yıl deprem bölgesi de dahil olmak üzere 41 ilde sınavımızı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesinden 100 öğrenciye ek kontenjan oluşturduk. 26 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız.” dedi.

Darüşşafaka’nın giriş koşullarına sahip tüm çocukları sınava davet eden Ebru Arpacı, “Özellikle 4. sınıf ve rehber öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteği çok önemli… Okullarında koşullarımıza uyan öğrencilerin sınavımıza katılmasını sağlayarak, bir çocuğun yaşamının eğitimle değişmesine vesile olabilirler.” diye konuştu.

DARÜŞŞAFAKA’DA NASIL BİR EĞİTİM VERİLİYOR?

Bugünden 15-20 yıl sonrasını planlayan Darüşşafaka, öğrencilerini o günün koşullarına göre yetiştiriyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okulu olan Darüşşafaka’da STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Darüşşafaka, öğrencilerine öncelikle yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak’ta düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 41 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

DEPREM BÖLGESİNE 100 KONTENJAN

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremlerden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturdu. Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da yine depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek. Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden, eğitim ve öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavı olarak uygulanacak. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dâhil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebileceklerdir.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 20 MAYIS 2024

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

2013 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait)

Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü öğrenci belgesi

(11 deprem ilinde depremi yaşamış ve başka bir ile naklini almışsa okul müdüründen onaylı nakil belgesi)

Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

Tarihçeli yerleşim yeri belgesi