DASAL, Malezyalı bir şirketle işbirliği yaptı

Altınay Savunma Teknolojileri’nin yüzde 100 iştiraki DASAL Havacılık Teknolojileri, Malezya’da düzenlenen en önemli savunma etkinliklerinden birisi olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda PM Defence ile iş birliğini güçlendiren önemli bir anlaşmaya imza attı.

Mini sınıf, hafif sınıf, orta sınıf ve ağır sınıf İHA’lar olmak üzere 4 ana kategoride ürün geliştiren DASAL Havacılık Teknolojileri, yurt dışı iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin yüzde 100 iştiraki DASAL, 2024 yılında katıldığı LIMA fuarında PM Defence ile yapılan iyi niyet anlaşmasıyla Malezya’daki iş birliklerinin ilk adımını atmıştı. Malezya’da düzenlenen en önemli savunma etkinliklerinden birisi olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA)’na 2025 yılında da katılım sağlayan DASAL, Türkiye ve Malezya’nın ticari ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DASAL Havacılık Teknolojileri, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Bin Nordin’in de katılımıyla PM Defence ile iş birliklerini güçlendiren bir anlaşmaya daha imza attı. Şirket yetkililerinin katılımıyla imzalanan anlaşma, geçen yılki anlaşmanın kapsamını da genişletiyor. DASAL, bu iş birliği ile Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yüksek teknoloji ile dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sağlama misyonunu daha ileriye taşıyor.

Malezya'nın önde gelen savunma çözümleri üreticilerinden PM Defence (PMD); İHA sistemleri, entegre gözetleme çözümleri ve taktik ekipmanlar alanlarında askeri teknolojiler geliştiriyor. Yerli ve milli teknoloji üreten, ürün gamı ve genişliği açısından döner kanat İHA alanında uzmanlaşan DASAL Havacılık Teknolojileri ile PM Defence arasında kurulan bu iş birliği; DASAL’ın bölgedeki ürün hacmini ve operasyonel etkinliğini artırmayı hedefliyor. LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı’nda imzaladıkları sözleşme kapsamında değerlendirmede bulunan DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç, “Türk savunma sanayiimizin her yıl yüksek katılımıyla destek sağladığı ve dostluk ilişkilerimizin pekiştirildiği LIMA’da bu yıl da önemli bir adım attık. DASAL Havacılık Teknolojileri olarak, PM Defense ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizin ihracat potansiyelini daha ileriye taşıyarak ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. İş birliği anlaşmamızın kapsamını genişleterek, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleriyle dost ülkelere katkı sunma stratejisi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüksek teknolojiye dayalı katma değer üreterek ülkemizin kalkınmasına destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

DASAL ile iş birliklerini güçlendirmelerinin iki ülke için de önemli bir adım olduğunu ifade eden PM Defence Yönetim Kurulu Başkanı Dato’ HJ Bastien Bin Onn, “DASAL Havacılık Teknolojileri ile güçlendirdiğimiz iş birliğimiz, Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkilerin de ilerlemesinde önemli bir adımı temsil ediyor. İş birliğimizin iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesine de katkı sağlamasını temenni ediyoruz” açıklamasını yaptı.

FUARDA YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Başta Türk savunma ve güvenlik birimleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası paydaşlarına insansız hava araçları (İHA) alanında yenilikçi çözümler sunan DASAL Havacılık Teknolojileri, LIMA-25 Savunma Fuarı’nda ürün ve teknolojilerini de sergiledi. Şirket, iş birliğini bir anlaşma ile daha güçlendirdiği PM Defence’in standında Peregrine-X4m, Peregrine-X4L, Kırlangıç-X4A ve Falcon-MD60 ürünlerini vitrine çıkardı.

Altınay Savunma Teknolojileri iştiraki DASAL’ın portföyündeki ürünlerin, gündüz ve gece koşullarında; keşif, gözetleme, beka ve lojistik idame yetenekleri bulunuyor. Farklı hedeflere ve kullanım konseptlerine yönelik geniş bir ürün yelpazesi bulunan DASAL, dikey iniş kalkışlı ve döner kanatlı İHA’lar alanlarında uçtan uca mühendislik ve çözüm hizmetleri sunuyor. İhracat potansiyelini geliştirmek için iş birliklerine hız kazandıran DASAL, Orta Doğu'da, Uzakdoğu Asya ve Türk cumhuriyetlerinde İHA sistemleriyle ilgili ihracat ve temas noktaları geliştirmeyi hedefliyor.