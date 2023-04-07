DASK’ta yeni uygulamalar devreye alınacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 6 Şubat depreminin kendileri açısından bir milat olduğunu, sigorta şirketlerinin de bu dönemde birçok şeyi tecrübe ettiğini söyledi.

Eroğlu, reasüransın bu dönemde sigortacılık sektörü için çok önemli bir başlık olduğunu belirterek, "Tüm şirketler şu anda reasürans kapasitelerini sorguluyorlar. Reasürans politikalar uygun mu değil mi? Böyle bir felaketi kimse beklemiyordu ancak yaşadık ve gördük. Ancak sektörümüzün hem reasürans koruması hem de özkaynakları ile yeterli ödeme gücü var.

Bu felaketten sigorta sektörü olarak çıkarmamız gereken dersler var. Bu felaketle birlikte sektör olarak nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz bu alanda çalışmalar yapıyoruz çünkü herkesin farkındalığının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda sigortayı çok fazla konuşup özeleştiri yapmayı becermemiz lazım ve bu sistemi daha iyi nasıl rehabilite ederiz bunu konuşmamız lazım." dedi.

Yaşanan deprem felaketi ile sigorta konusunun Türkiye için elzem bir konu olduğunun altını çizen Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir. Bizim mutlak surette sigortayı devreye almamız gerekiyor. Acentemizle, dağıtım kanalımızla, ekonomi medyamızla reel sektöre dokunarak bilinci artırmamız lazım." diye konuştu.

"Deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor"

Eroğlu, KOBİ’lerde yüzde 50 oranında sigortalılık olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Türkiye’nin özellikle ticari segmentte sigortacılık alanında yapacak çok iş var. DASK, deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yaptı. DASK’ın her evin piyasa değerini karşılamak gibi bir iddiası yok. DASK’ın çalışma prensibi bu evlerin inşaat maliyetlerini karşılaması yönünde. SEDDK olarak depremden 3 ay önce teminat tutarlarını güncelledik.

Kasım ayında ödenmesi gereken metrekare fiyatını 1.508 TL’den 3 bin 16 TL’ye çıkararak yüzde 100 artırdık fakat olay sadece prim tutarları değil. Bu durumu daha kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor. Bu depremden çıkardığımız dersleri politikaya dönüştürmemiz lazım."

"Düşük metrekarenin önüne geçmek için tapu entegrasyonu yapacağız"

Sigortalarda düşük metrekare girilmesinin önüne geçmek için tapu entegrasyonu yapacaklarını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini işaret eden Eroğlu, "Bunu yaparken insanlara makul bir inşaat maliyeti sunmamız lazım fakat bu çok yüksek olamaz. Bunu çok yükselttiğiniz zaman 6 ay sonra unutulur ve vatandaş bunu maliyet olarak görmeye başlar bu sebeple bunu ihtiyari yangınla tamamlamamız lazım. SEDDK olarak biz DASK ve ihtiyari sigortasını birlikte ele alıyoruz. Bu alanda bütüncül bir sistem kurmak için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.