Davos’un kurucusu istifa etti

Küresel siyaset ve iş dünyasını her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucusu Schwab’ın WEF’in mütevelli heyetinden istifa ettiği açıklandı.

22.04.2025 10:16:390
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Davos’un kurucusu istifa etti

Davos’un kurucusu Klaus Schwab istifa etti Küresel siyaset ve iş dünyasını her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucusu Klaus Schwab’ın WEF’in mütevelli heyetinden istifa ettiği açıklandı. 

WEF, Schwab’ın istifasını bugün kamuoyuna duyururken, Cenevre merkezli kurumudan bu ay başında yapılan açıklamada 87 yaşındaki Schwab’ın görevden ayrılacağı belirtilmiş ancak zamanı hakkında bilgi verilmemişti. WEF’in bugün yayınladığı açıklamada sözlerine yer verilen Schwab, “Son açıklamamın ardından ve 88’inci yaşıma girerken, Başkan ve Mütevelli Heyeti üyeliği pozisyonundan ayrılmaya karar verdim” dedi, kararın derhal geçerli olacağını belirtti. 

WEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Letmathe’nin başkanlık görevine vekillik edeceği belirtildi. Klaus Shwab 30 Mart 1938’te Almanya’nın Ravensburg şehrinde doğdu. Makine mühendisi, ekonomist ve yazar olan Schwab, 1971 yılında Avrupa Yönetim Forumu’nu kurdu. 1987 yılında ise forumun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Klaus Shwab forum kurulduğundan bugüne kadar forumun yönetim kurulu başkanlığı görevindeydi.

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