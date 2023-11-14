Capital ve Ekonomist Dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği 'HSBC Premier Sohbetleri'nin ilk buluşması gerçekleşti. İşte ilk panel...

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından HSBC Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen HSBC Premier Sohbetleri'nin ilki "Değişen Dünya ve Yeni Ekonomik Düzen" paneli ile başladı.

HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King ile gerçekleşen özel sohbette dünyadaki yeni ekonomik düzen ele alındı. AB, Çin ve ABD gibi güçleri gelecekte üstleneceği rol ve stratejileri ve bu bağlamda Türkiye'nin, Türk şirketlerinin nasıl bir yol haritası olması gerektiği masaya yatırıldı.



