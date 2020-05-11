Değişim fırsatları “imece dialogues” serisinde ele alınacak

Sosyal inovasyon platformu imece, koronavirüs krizinin getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele alan, “imece dialogues” adını verdiği etkinlik serisine başlıyor.
Sosyal inovasyon platformu imece, koronavirüs krizinin getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele alan, “imece dialogues” adını verdiği etkinlik serisine, “Değişimde Toplum” paneliyle, 12 Mayıs 2020 Salı günü, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınla başlıyor.
Zorlu Holding’in de kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, koronavirüs krizinin getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele alan, “imece dialogues” adını verdiği etkinlik serisine başlıyor.
Mayıs ayı boyunca 3 ayrı webinar ile devam edecek etkinlik serisinin ilki; “Değişimde Toplum” başlığıyla; 12 Mayıs 2020 Salı 18.00-19.30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
Moderatörlüğü’nü FutureBright Kurucusu Akan Abdula’nın yapacağı program; Psikolog Dr. Çiğdem Yumbul (KORDEP), Erdem Ergin (UNDP, İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı), Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi, Akademisyen) ve Özlem Denizmen’in (Girişimci, MON.AI & Para Durumu) katılımıyla gerçekleştirilecek.