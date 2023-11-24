DEİK, Web 3.0 Blockchain Komitesi kurdu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK,) Blockchain ve Web 3.0 teknolojileri etkisi ile değişen dünya düzenine en üst düzeyde uyum göstermek ve öncülük edebilmek adına, Web 3.0 Blockchain Komitesi’ni kurdu. Roofstacks Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu’nun Başkan olarak görevlendirildiği Web 3.0 ve Blockchain Komitesi, iş dünyasında ağırlığı ve kullanım örnekleri giderek artan bu yeni teknolojilerin Türkiye’de en doğru şekilde ele alınması ve uygulanabilir yol haritaları oluşturulması için aksiyona geçmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyen bir platform olarak faaliyet gösteren DEİK’in bu hamlesi farklı iş kollarında etkileri yoğun biçimde hissedilen Web 3.0 ve blockchain teknolojilerinin ivmesini Türk ekosistemine etkili şekilde taşımayı ve Türkiye’nin dünyada öncü bir yer edinmesini destekler nitelikte. Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirmek ve yabancı yatırımları teşvik etmek için çeşitli programlar ve etkinlikler düzenleyen DEİK’in yeni teknolojilerdeki kapsayıcılığıyla beraber yüksek farkındalık oluşturulması bekleniyor.

Roofstacks Kurucu ve CEO’su Burak Soylu; “Web 3.0 ve blockchain teknolojilerini dünyada birçok alanda iş yapış mantığını kökten değiştiren bir evrim olarak değerlendirmek gerekiyor. Roofstacks olarak 2015 yılından itibaren turizm, fintech, oyun ve metaverse alanlarında teknolojiler üretirken; en uygun alanlarda bu teknolojilerden hem faydalanıyor hem de yenilikçi bakış açısı getiriyoruz. Çalıştığımız her sektöre hem değer katacak hem de fark yaratacak örnekler geliştirdiğimizi belirtebilirim. Bugün her endüstride küçük yansımalarını görmeye başladık ancak orta ve uzun vadede hem blokchain hem de Web 3.0 teknolojilerinin çok geniş yer edineceği şüphesiz bir gerçek. Bugünden geleceğe hazır olmak adına cesurca adımlar atarken; alanında uzman kişilerle stratejik hamleler yapmak çok önemli. Türk milleti olarak teknoloji adaptasyonu anlamında dünyada özel bir yere sahibiz. Bu duruşun genel bir hareket olarak endüstriler ve iş kollarına da yayılması çok kritik. Böylelikle gerek blockchain gerekse Web 3.0 alanında yenilikçi işler yaparak dünyaya teknoloji ve iş modelleri ihraç etmemizin yolu açılacak. DEİK Yönetiminin ortaya koyduğu vizyoner yaklaşımla oluşturulan komitenin ülkemiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin hem coğrafyamızda hem de globalde Web 3.0 ve blockchain teknolojileriyle oluşturacağı uygulama örnekleri ve regülasyonlarla öncülük etmesinin yolunu da açmış oluyoruz. Teoride değil hem iş yapışımızı hem de ticari getiriyi pozitif etkileme potansiyeli yüksek bu teknolojilerin farkındalığını ve uygulamalarını artırmak benim de önceliğim olacak. DEİK Web 3.0/Blockchain Komite Başkanlığı görevimde de ülkemizin bu alanda ilerlemesi adına tüm gücümle çabalayacağım.” dedi.