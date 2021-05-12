Demir yoluyla taşınan bor miktarı arttı

Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin, ocak-nisan döneminde taşıdığı bor, seramik ve mermer miktarlarında, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış oldu.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ulaştırmanın diğer alanlarında yaşanan daralmanın aksine, demir yolu yük taşımacılığında hem taşınan ürün çeşidi hem de miktarı arttı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre demir yolu yurt içi taşımalarında yüzde 24,8, yurt dışı taşımalarında ise yüzde 19,8 artış kaydedilirken, maden ve seramik sektörünün demir yoluyla yaptığı taşımalardaki artış da dikkati çekti.

Taşınan bor miktarı yüzde 369 arttı

Bor madeni taşınan vagon sayısı bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 371 artarak 1824'ten 8 bin 583'e ulaştı.

Aynı dönemde taşınan ürün miktarı da yüzde 369 artışla, 95 bin 463 tondan 447 bin 622 tona yükseldi.

Geçen yılın tamamında 7 bin 945 vagonla 418 bin 346 ton bor madeni taşınmıştı.

Türkiye'den Çin'e demir yoluyla sadece 2 haftada bor taşınabiliyor

Öte yandan, dünyanın en önemli ekonomilerinden olan Çin'e demir yoluyla bor taşınmasında yılın ilk 4 ayında önemli gelişmeler yaşandı.

31 Ocak 2021'de 27 vagonla 1400 ton, 11 Nisan 2021'de 48 vagonla 1343 ton olmak üzere toplam 75 vagonla 2 bin 743 ton bor, 7 bin 792 kilometre yol kat etti.

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçilerek deniz yoluyla yaklaşık 45 ile 60 gün arasında gerçekleştirilen ihracat, demir yoluyla 15-20 günde tamamlandı.

Türkiye'nin maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğu ve ülkenin 2020'de 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğini sürdürdüğü göz önüne alındığında, küresel talebin yüzde 57'sini karşılayan Türkiye'nin bor taşımalarını demir yoluna kaydırması büyük önem taşıyor.

Ülkenin birçok noktasından Bakü-Tiflis-Kars ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracatın gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.

Demir yoluyla taşınan seramik ve mermer miktarı da arttı

Demir yoluyla seramik taşınan vagon sayısı ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 95,3 artarak 1133'ten 2 bin 213'e çıktı.

Bu dönemde taşınan seramik miktarı da yüzde 137 artışla 46 bin 927 tondan 111 bin 280 tona ulaştı.

Geçen yılın tamamında 3 bin 419 vagonla 149 bin 240 ton seramik ürünü taşınmıştı.

Söz konusu dönemde mermer taşımada kullanılan vagon sayısı 2 bin 300'den 3 bin 819'a, ürün miktarı da 115 bin 11 tondan 190 bin 971 tona yükseldi. Böylece yılın ilk 4 ayında demir yoluyla taşınan mermer miktarı yüzde 66 artış gösterdi.