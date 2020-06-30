DenizBank, Commencis ile anlaştı

DenizBank, Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulamalarından biri olan MobilDeniz ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak üzere Commencis ile iş birliği gerçekleştirdi.

DenizBank, yenilikçi mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile sunduğu kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Türkiye’de ve dünyada önde gelen şirketlerin dijitalde büyümelerine katkı sağlayan Commencis’i dijital çözüm ortağı olarak seçti.

İş birliği kapsamında Commencis, Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulamalarından biri olan MobilDeniz’in kullanıcı deneyimini iyileştirerek, bankanın dijital kanallar üzerinden kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetlerin çok daha kolay erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

“MobilDeniz’in, ‘en beğenilen’ uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Küresel salgın ile mücadele döneminde daha büyük önem kazanan mobil bankacılık konusunda kullanıcıların dijital kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü Gürhan Çam iş birliğine ilişkin şöyle konuştu; “Bugün tüm şubelerimizden 15 kat daha fazla ziyaretçi aldığımız MobilDeniz’i, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımımız ve ortak akıl felsefemiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle geliştiriyoruz. Gayemiz, en beğenilen uygulama olma yolunda kullanıcılarımızın hayatlarına her geçen gün artan bir enerjiyle temas etmek. Commencis iş birliğiyle MobilDeniz’i daha da iyileştirerek önemli işlere imza atacağız”.

Commencis İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü İdil Süren, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bankacılık alanında, dijital müşteri deneyimini doğru şekilde hayata geçirmek en üst seviyede kullanıcı deneyimi ve uzmanlığı gerektiriyor. Bu anlamda, Commencis olarak geliştirdiğimiz ürünlerle, uzun yıllardır bankacılık sektörünün ve bankaların dijitalleşmesine önemli katkılar sunuyoruz. DenizBank ile kurduğumuz iş birliğiyle, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde cevap verebilen bir dijital kanal deneyimi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.”

Commencis, finans sektörü için sunduğu dijital bankacılık ürünleri, büyük veri ve çoklu kanal pazarlama platformu, ödeme, kimlik doğrulama ve uçtan uca müşteri deneyimi çözümleriyle, bankaların ve finansal kuruluşların dijital kanallarını en yeni teknolojilerle dönüştürmelerini sağlıyor.