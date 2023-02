Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde can kaybı artıyor. Son açıklamalara göre depremlerde vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde can kayıpları artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" açıklamasını yaptı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.



7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.



Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada vefat edenlerin sayısının 8 bin 574'e, yaralı sayısının 49 bin 133'e yükseldiğini açıkladı.



Bölgede saat saat gelişmeler şöyle...



Saat 14:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" açıklamasını yaptı.



Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.



Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.



Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda onarım sürüyor

Saat: 13.30 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."



Karayolları: Trafiğe kapalı güzergah kalmadı

Saat: 13.00 Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi.



Açıklamada, kara yolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı.



648 artçı deprem meydana geldi

Saat 11:00 AFAD'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.



Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği, 40 bin 910 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, bölgelerde 96 bin 670 personelin görev yaptığı, 50 bin 818 çadır kurulduğu belirtildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.



Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.



Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.



Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Deprem bölgesinde saat saat gelişmeler şöyle:

Saat: 06.30

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saat: 01.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremde şu ana kadar 5 bin 894 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Oktay, 34 bin 810 yaralının bulunduğunu, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız." dedi.

Uluslararası alandan ve yerelden ekipleri de sahaya sevk edeceklerini belirten Oktay, bu gece yoğun bir operasyonla özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ve spesifik alanlara ekipleri havadan sevk etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Oktay, bugünkü hava şartlarının hava operasyonlarına müsaade ettiğini dile getirerek "O da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı, hızlı yapmamızı sağladı." diye konuştu.

Tüm birimlerden 60 bin 218 kişi sahada

Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktaran Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı.

Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

Oktay, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin alanda olduğunu ifade etti. Sahada 750 civarında vinç bulunduğunu kaydeden Oktay, bunların arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ciddi anlamda kolaylaştırdığını vurguladı. Oktay, toplam 4 bin 794 aracın deprem bölgesinde görev aldığını söyledi.

Helikopterler gece de çalışmalarını sürdürüyor

Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi. Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Sahra hastanesi kurulan yerlerin olduğunu aktaran Oktay, kısmi hasarlı hastanelerin de değerlendirildiğini, bunların Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Barınma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin imkanlarının kullanıldığını ifade eden Oktay, "Şu anda buradaki imkanları değerlendiren Milli Eğitimde 301 bin 502'ye ulaşmış durumda. Gençlik Spor ve üniversiteleri de 150 bin 368 vatandaşımız değerlendiriyor. Toplamda 451 bin 880 kişi buralarda gerek barınma gerekse de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.

Çadır ve battaniye dağıtımı sürüyor

Afet bölgesinin dışında 1 milyon 100 binlik bir barınma alanı kapasitesi oluşturduklarını belirten Oktay, buna ilişkin illerin AFAD'ın resmi sitesinde ilan edileceğini, vatandaşların, valiliklere başvurarak ya da belirlenen alanlardan tahliye yoluyla bundan yararlanabileceğini söyledi.

Afet bölgelerinde çadır kentlerin kurulduğunu, çadır ve battaniye dağıtımı yaptıklarını dile getiren Oktay, 1 milyona yakın battaniyenin dağıtımda olduğunu, bunu 1,5-2 milyona taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Oktay, hem sahada olan hem de teslimat aşamasına gelen çadırların sayısının 100 bini bulduğunu aktardı.

Nurdağı, gidiş geliş olarak ulaşıma açıldı

Dün afet bölgesine gelen yollarda tipiden ve aşırı yağıştan dolayı kapananlar bulunduğunu anımsatan Oktay, buraların tamamının açıldığını söyledi. Nurdağı'nda da afetten kaynaklı bir birikme olduğunu aktaran Oktay, bugün de o bölgenin gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını belirtti. Oktay, konteyner kent kurulumuyla ilgili çalışmaların başladığını anlattı.

Kurumların bölgede çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Oktay, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarından örnekler paylaştı ve tüm kurum ve kuruluşlara çabaları için teşekkür etti. Oktay, Kızılayın da beslenme ihtiyacı noktasında yoğun çaba sarf ettiğini diye getirdi.

Dün itibarıyla trafo merkezlerinden 6'sında sorun olduğunu anımsatan Oktay, bunlardan 3'ünün bakımının tamamlandığını, artık elektriğin daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini bildirdi.

Haberleşmede de aynı iyileşmenin görüldüğünü aktaran Oktay, elektrik verilemeyen yerlere 1500 civarında jeneratör gönderildiğine, yarın gece itibarıyla bunların tamamının ulaşmış olacağına ve haberleşme sorununun yarın itibarıyla tamamen çözülmüş olacağına dikkati çekti.

Doğal gaz iletimi konusuna değinen Oktay, "Doğal gazın verileceği alanların kontrol edilerek verilmesi gerekiyor, onlar kontrol edilecek, dolayısıyla perşembe günü bu kontrollerle birlikte hemen hemen tüm afet bölgesinde doğal gazı veriyor olacağız inşallah." dedi.

Akaryakıtta Nurdağı'ndaki kapanmadan kaynaklı sorunların giderildiğini anlatan Oktay, "651 tanker zaten yollardaydı, şu anda onlar yaklaşık 150-200'e ulaşmış durumda. Geriye kalan da tamamı gece boyu sürekli ulaşıyor. İlave ikinci bir 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı ve ulaşıyor." bilgisini paylaştı.

Depremden etkilenen illerden Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da diğer illere göre rahatladıklarını belirten Oktay, bu nedenle tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ilde yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Ulaştırma konusunda güzel bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Oktay, "Aslında buradaki bütün çalışmaları rahatlatan ana unsurlardan birisi de bu idi, enerjide olduğu gibi. Orada da hemen hemen kapalı yolumuz, afet bölgesine bizim lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verebilecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır." dedi.

Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürümek zorunda

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oktay, kurtarma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine son yüzyılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığına işaret etti. Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber etmiş durumda olduğunu söyleyen Oktay, arama kurtarma ekiplerinin tamamının sahaya sevk edildiğini vurguladı. Uluslararası alanda da yardım teklifinde bulunan ülkelere "İlk etapta arama kurtarma ve medikal boyutta destek verebilirsiniz." dediklerini hatırlatan Oktay, "Oradan gelen yardımların tamamını ilin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen sahaya iletmiş durumdayız. Dolayısıyla 16 binin üzerinde şu anda ve ilave olarak sürekli iletiyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmalar sonuna kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Uluslararası bazı yardım kuruluşlarının reddedildiği yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Oktay, AFAD'ın, Türkiye'nin afet ve acil durumları ile alakalı bir şemsiye kuruluş olduğunu dile getirdi. Oktay, şunları söyledi:

"Bunun anlamı şu, hangi bakanlık olursa olsun, hangi kurum olursa olsun Cumhurbaşkanlığı da buna dahildir, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi güvenlik birim olursa olsun, yurt içi veya yurt dışı, herkes bu çalışmaya katılabilir ama tamamının bir koordinasyon içerisinde yapılması önemlidir. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz çok ciddi bir çalışma, bütün kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yapılmış bir çalışmadır. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir afetin birbirinden koordinasyonsuz şekilde yapılıyor olması düşünülemez. AFAD koordinasyonunda yürümek zorundadır. Aksi takdirde tamamen anarşi doğurur. Reddedilmez, zaten yurt dışından gelenleri de içeriden gelenleri de kabul ediyor ve sahaya yansıtıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Koordinasyonun sağlanması ile alakalı bir yaklaşım."

Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti: "Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."