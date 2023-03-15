Deprem konut satışlarını da vurdu

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat'ta deprem etkisiyle yüzde 18,0 azalarak 80 bin 31 ile Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşerek 80 bin 31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre ise yüzde 18,1 azaldı. Konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalış göstererek 17 bin 357 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak kayıtlara geçti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Türkiye genelinde şubatta yabancılara 3 bin 350 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 27 azaldı. Şubatta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 4,2 oldu.

Yabancılara şubat ayında yapılan konut satışlarında iller bazında ilk sırayı 1261 satışla Antalya aldı. Antalya'yı 1133 konut satışıyla İstanbul ve 225 konut satışıyla Mersin takip etti. Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1183 konut satın aldı. Rusya Federasyonu'nu 446 konutla İran, 173 konutla Irak ve 142 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları şubatta azaldı

Türkiye genelinde şubatta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 17 bin 357 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak hesaplandı. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu. Şubat ayındaki ipotekli satışların 5 bin 93'ü, ocak-şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 9 bin 353'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Şubat'ta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalışla 62 bin 674 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,3 olarak belirlendi. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalışla 144 bin 179'a geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 23 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalışla 51 bin 8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalışla 56 bin 555 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,7 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 126 bin 731'e düştü.