Depreme karşı sigortalama oranı artmalı

6 Şubat deprem felaketinin ardından eksik sigortalama ve sigortasızlık gibi sorunların, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyük kayıplara yol açtığını hatırlatan Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş Genel Müdürü Hasan Ekmen, “Olası bir Marmara Depremi’nde, tüm varlıklar gerçek bedelleri üzerinden sigortalansa, sigorta şirketleri 400 milyar dolarlık hasarı karşılayabilir. Ancak sigortalanma oranlarının düşük olması ve eksik sigortalama nedeniyle, bugünkü tabloda yalnızca 40-60 milyar dolarlık bir kısmın sigorta tarafından karşılanabileceği öngörülmekte” dedi.

6 Şubat deprem felaketinin ardından geçen iki yılda, devlet ve özel sektör iş birliğiyle yaralar sarılmaya devam ederken, sigortanın önemi ve sektördeki sigorta açığı bir kez daha gündeme geliyor. Deprem sonrası yapılan değerlendirmeler, Türkiye’de sigortalanma oranının yeterli seviyede olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre, 100 milyar doları bulan toplam maddi hasarın yalnızca 6 milyar dolarlık kısmı sigorta şirketleri tarafından karşılanmış durumda. Bu rakam, sigorta sektörünün ödemeleriyle ilgili bir sınırlama değil, daha çok sigortalanabilirlik oranının düşük olmasıyla ilgili bir durum. Ne yazık ki, sigorta poliçelerinin düşük bedellerle düzenlenmesinin, örneğin 5 milyon liralık bir dairenin 1 milyon lira üzerinden sigortalanması gibi hataların, hasar sonrası tazminat süreçlerinde mağduriyetlere neden olduğunu vurgulayan Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş Genel Müdürü Hasan Ekmen, “Sigorta şirketleri, deprem sonrası süreçte müşterilerine büyük bir özveriyle destek sağladı. Ancak eksik sigortalama ve sigortasızlık gibi sorunlar, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyük kayıplara yol açtı. Deprem bölgesindeki sanayi tesisleri ve fabrikalar da bu süreçten olumsuz etkilendi. İş gücü kaybı, barınma sorunu, göç hareketleri ve ekonomik faaliyetlerin durması, yalnızca fiziksel bina hasarlarının değil, iş sürekliliğinin de önemli bir risk olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Sigorta Bilinci Artması Büyük Önem Taşıyor

Türkiye’nin deprem gerçeği, sadece büyük felaketlerde değil, her gün kendini hatırlatmaya devam ediyor. Son günlerde Yunanistan’ın Santorini Adası’nda yaşanan ve iki gün içinde yüzü aşkın sarsıntıyla devam eden deprem fırtınası, Türkiye’nin Ege kıyılarını da etkileyerek, fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu gözler önüne serdi. Bu sarsıntılar, özellikle Ege kıyılarında ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca insan için bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin deprem riski yüksek bir ülke olduğunun altını çizen Ekmen, “Bu risk, yalnızca büyük depremler sonrası hatırlanmamalı. Geçmişte İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla gibi şehirlerde yaşanan depremler de ülkemizin her an hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Deprem, önlenemez bir doğal olay ancak maddi kayıpların önüne geçmek mümkün. Bu nedenle, sigorta bilincinin artırılması ve bireylerin, işletmelerin, sanayi kuruluşlarının sigorta yaptırmayı bir zorunluluk olarak görmesi hayati önem taşıyor” diye ekledi.

Olası Marmara Depremi Riski Unutulmamalı

Sigorta sektörü açısından sadece Türkiye değil, dünya genelinde de ‘sigortalanabilirlik’ konusu büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. “Örneğin; Los Angeles’ta yaşanan büyük orman yangınlarında sigorta şirketlerinin ödeme gücünden çok, sigorta açığı gündeme geldi. Yangın bölgesi olduğu bilinen alanlarda sigortalanma oranının yetersiz olması, sigorta penetrasyonunun önemini bir kez daha gösterdi. Buna rağmen ABD’de, Türkiye’deki DASK’a benzer zorunlu sigorta mekanizmalarının bulunduğu ve risklere karşı daha yaygın bir sigortalanma bilincinin olduğu görüldü” diye konuşan Ekmen, önümüzdeki dönemde Türkiye için en büyük tehditlerden biri olarak görülen olası Marmara depreminin, sigorta sektörünün ve bireysel sigortalamanın ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

400 Milyar Dolarlık Ekonomik Kayıp Bekleniyor

Uzmanların, Marmara Bölgesi’nde gerçekleşecek olası bir depremin 400 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açabileceğini öngördüklerine değinen Ekmen, şöyle devam etti: “Ancak burada dikkat edilmesi gereken temel konu, sigortalıların eksik sigorta yapması veya hiç sigorta yaptırmaması. Olası bir Marmara Depremi’nde, tüm varlıklar gerçek bedelleri üzerinden sigortalansa, sigorta şirketleri 400 milyar dolarlık hasarı karşılayabilir. Ancak sigortalanma oranlarının düşük olması ve eksik sigortalama nedeniyle, bugünkü tabloda yalnızca 40-60 milyar dolarlık bir kısmın sigorta tarafından karşılanabileceği öngörülmekte. Bu durum, Türkiye’de sigorta bilincinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.”

Sigorta, Ani Yoksullaşmanın Önüne Geçiyor

Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz. Ancak maddi kayıpları en aza indirmek mümkün. Sigorta, sadece bir maliyet değil, ani yoksullaşmanın önüne geçecek en önemli finansal güvencelerden biri. Bugün, sanayi tesislerinden bireysel konutlara kadar herkesin, gerçek değerleri üzerinden sigorta yaptırmasının hayati ��nem taşıdığına vurgu yapan Ekmen, “Türkiye’nin sanayi kalbi olan Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin sigorta poliçelerini güncelleyerek, eksik sigorta riskine karşı önlem almaları büyük önem arz ediyor. Sigorta, yalnızca bir poliçe değil, ekonomik sürdürülebilirliği ve geleceğe güvenle bakmayı sağlayan bir kalkan olarak görülmeli. Tüm vatandaşlarımızı ve işletmeleri, olası risklere karşı daha bilinçli adımlar atmaya davet ediyoruz.” dedi.