Depremlerde can kaybı artıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Saat 17.15 Güncelleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti.



Depremzede çocuklarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."



Çadır kentteki taziye çadırına geçen Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Saat 14.00 Güncelleme: Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 4. güne girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 14 bin 14'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 63 bin 794 olduğunu açıkladı. Erdoğan, 6 bin 444 binanın yıkıldığını kaydetti. AFAD da, Şanlıurfa ve Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan depremlerde son durumu açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.



7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.



Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.



Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 170 kişi vefat etti

Saat 13:15 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.



İlde 170 vatandaşın vefat ettiğini dile getiren Nebati, çevre illerde vefat eden 110 kişinin de ile nakledildiğini söyledi.



Nebati, bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 3 bin 423 kişinin taburcu edildiğini, 39 kişinin acil serviste, 110 yaralının ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin devam ettiğini, 328 kişinin de hastanelerdeki servislerde tedavilerinin sürdürüldüğünü bildirdi.



Nebati, depremler sonrasında ilçeler de dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapının kullanılamaz hale geldiğini, bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.



Nebati, şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 117 ekibin ildeki 12 bin 172 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladığını, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Şu an itibarıyla ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız." diye konuştu.



Deprem sonrası çadır kentlerin ivedi bir şekilde kurularak vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Nebati, "İlimizde bulunan 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam edilmektedir" dedi.



Nebati, Şanlıurfa'da üretilen temel ihtiyaç maddelerinin bir kısmını da depremden zarar gören çevre illere ulaştırmayı başardıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:



"Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip ve 433 personel sahada görev yapmaktadır. İlimizde görevlerini tamamlayan tüm arama kurtarma personelimiz, araç ve tesisatları da AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen diğer illere yönlendirilmiş bulunmaktadır.



AFAD, Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Saat 13:00 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır." denildi.



Saat 11:00 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi.



Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

10 ilde toplam can kaybı 12 bin 873'e yükseldi

Sabah AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.