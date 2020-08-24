Destek başvuruları başlıyor

COVID-19 döneminde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanan işletmelerden, çalışmaya başlayanlar için uygulanacak normalleşme desteği başvuruları bugün başlıyor.

24.08.2020 10:56:000
Paylaş Tweet Paylaş
Destek başvuruları başlıyor

Normalleşme desteği, kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yoluyla verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen işverenler için SGK bugünden itibaren başvuru ekranını kullanıma açacak. Prim belgeleri 1-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabileceğini söyledi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez'den bir sıkılaştırma adımı daha

Merkez'den bir sıkılaştırma adımı daha

Bitcoin 11 bin 500 doların üzerini gördü

Bitcoin 11 bin 500 doların üzerini gördü

Hazine 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Yorum Yaz