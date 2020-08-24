Destek başvuruları başlıyor

COVID-19 döneminde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanan işletmelerden, çalışmaya başlayanlar için uygulanacak normalleşme desteği başvuruları bugün başlıyor.

Normalleşme desteği, kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yoluyla verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen işverenler için SGK bugünden itibaren başvuru ekranını kullanıma açacak. Prim belgeleri 1-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabileceğini söyledi.