Deutsche Bank'tan Türk tahvilleri analizi

Deutsche Bank stratejistlerine göre, Türkiye’de Mart ayında yapılacak bir faiz artırımı, ülke tahvilleri için “toplam getiri perspektifinden önemli bir alım sinyali olacak.”

19.03.2024 09:37:570
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Deutsche Bank'tan Türk tahvilleri analizi

Deutsche Bank, politika faizinde yapılacak bir artışın Türk tahvilleri için alım sinyali olabileceğini belirtti. Deutsche Bank stratejistleri bir raporda, “3 yıl vadeli tahvillerin son dönemde 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin üzerine çıkması, bu tahviller için bir başka güçlü argüman” ifadelerini kullandı.

Stratejistler, para birimi üzerindeki baskıyı değerlendirmek için muhtemelen biraz daha bekleyip göreceklerini belirtse de, “Yapısal olarak iyimser olmadan önce kesinlikle mayıs ayında enflasyondaki olası zirveye kadar beklemeyiz” dedi. Stratejistler TL cinsi tahvillerin risk-getiri perspektifinden gözle görülür şekilde iyileştiğini söyledi.

Deutsche Bank stratejistleri Fitch’in kredi notunu yükseltmesine, son dönemdeki çıkışlar nedeniyle yabancı pozisyonunun hafiflemesine ve gelişen piyasalardaki emsallerine kıyasla son dönemdeki belirgin düşük performans nedeniyle değerlemenin iyileşmesine atıfta bulundu.

Raporda “Getiri eğrisindeki daha kısa vadeli tahviller cazip görünüyor” ifadeleri yer aldı. Şu anda sürdürdüğü nötr duruşa ve süreye ilişkin ihtiyatlı bakış açısına rağmen, Deutsche Bank tahvillerdeki yeniden fiyatlandırmanın primi artırdığını, daha kısa vadeli tahvillerin artık cazip bir prim sunduğunu vurguladı.


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