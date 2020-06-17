Dev satın alma: 69 milyar dolar ödeyecek!

Saudi Aramco, dünyanın en büyük dördüncü petro kimya şirketi SABIC'in yüzde 70'i için 69 milyon 100 milyon dolar ödeyecek.

Saudi Aramco, ülkenin Kamu Yatırım Fonu’yla yaptığı anlaşma sonucunda Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70’inin alımının tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene Suudi Arabistan’ın iki kurumu arasında varılan anlaşma kapsamında Saudi Aramco’nun, ülkeye ait petrokimya devi SABIC’ın alımı için fona, hisse başı 32,90 dolar ödeyeceği belirtildi. Şirketin toplamda 69,1 milyar dolar ödeyeceği, ödemelerin, ilki 2 Ağustos ‘ta 7 milyar dolar olmak üzere taksitler halinde Nisan 2028’e kadar yapılacağı duyuruldu.

90 MİLYON TON PETROKİMYA

Aramco ve SABIC’ın 2019’da yaklaşık 90 milyon tonluk petrokimya üretim hacmi gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, Saudi Aramco’nun petrokimya endüstrisindeki pozisyonunun bu alım sonrasında güçleneceği ifade edildi.

Açıklamada, SABIC hisselerinin alımının entegre rafineri ve petrokimyasal kapasitesini artırmayı amaçlayan Saudi Aramco’nun uzun vadeli perakende satış ve rafinasyon (downstream) stratejisi ile tutarlı olduğu kaydedilerek, SABIC’ın da Aramco’nun kimyasal ham madde üretimi, yatırım ve büyüme projelerinden faydalanacağı aktarıldı.

SALGIN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Aramco’nun ilk halka arzı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma ve diğer sektörlere yatırımı artırma amacıyla başlattığı 2030 vizyonu kapsamında 5 Aralık 2019’da Suudi borsası Tadawul’da gerçekleşmişti. Saudi Aramco’nun hisse başına değeri 12 Aralık’ta 10,3 dolar olarak gerçekleşirken, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükselmişti. Ancak 2020’nin ilk çeyreğinde şirketin net kârı, korona virüsü salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 gerilemişti.

Saudi Aramco’nun piyasa değeri ise 1,74 trilyon dolardan 1,51 trilyon dolara gerileyerek yaklaşık 230 milyar dolar erimişti.

Şirketin halka arzından elde edilecek gelirin yüzde 80’ini alması planlanan Kamu Yatırım Fonu’nun bütçesi de gelirlerin beklenin altında kalması sebebiyle olumsuz etkilenmişti.