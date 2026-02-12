Dicle Elektrik’ten Diyarbakır’a 32 milyar TL’lik yatırım

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arvas, 2013 yılından bu yana Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini ifade ederek, hizmet süreleri boyunca ciddi yatırımlar yaparak, bölgenin kalkınmasına, hayat standardının ve yaşam kalitesinin artmasına önemli katkılar sunduklarını söyledi.

- "Projelerimiz, çalışmalarımız ve protokollerimiz hazır"

Bölge insanından oluşan 7 bine yakın çalışanlarının olduğunu dile getiren Arvas, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bölgeye ve coğrafyaya hizmet etmek çok büyük bir onur. Başladığımız bu hizmetleri çok farklı seviyelere taşıyarak bölgenin tümüne de yaygınlaştıracak şekilde faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettireceğiz. Dağıtım şirketlerinin 5'er yıllık periyotlarda uygulama dönemleri var. 2026-2030 bizim 5'inci uygulama dönemimiz. Yatırımlarımızı ve yapacağımız projeleri 5 yıllık planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bölgeye yapacağımız yatırım neredeyse bugüne kadar yaptığımız yatırım kadar. Bugüne kadar 70 milyarın üzerinde bölgemize yatırım yaptık. Bir bu kadar yatırımı da önümüzdeki 5 yılda yapacak şekilde EPDK'dan onay aldığımızı sizlerle paylaşmak isterim. 2013'ten bu yana yaptığımızı inşallah önümüzdeki 5 yılda daha da performansımızı artırarak tamamlamış olacağız. Bu yatırımlar sonucu özellikle il ve ilçe merkezlerimize bugün yakalamış olduğumuz Türkiye standartlarındaki enerji tedariki kalitesi ve Türkiye standartlarındaki kayıp kaçak oranını bundan sonraki 5 yılda kırsala da yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz. Bunun için projelerimiz, çalışmalarımız ve protokollerimiz hazır. Bu yıldan itibaren çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde kırsal yatırımlarımızı yapacağız."

- "Bölgede kazandığını bölgeye yatıran anlayışımız devam edecek"





"Şehir merkezlerinde yakaladığımız kaliteyi kırsala götürürken kırsalda yaşayan abonelerimizin elektrik kalitesi anlamındaki hayat standardını şehir merkezlerine getirmek de en büyük önceliğimiz." ifadesini kullanan Arvas, bölgede sosyal sorumluluk projelerini de artıracaklarını belirtti.

Arvas, "Bölgemizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza dokunacak projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgede kazandığını bölgeye yatıran, bölgede istihdam oluşturan anlayışımız aynı şekilde kesintisiz olarak devam edecek. Çalışanlarımızın hepsi bölgedeki arkadaşlarımız." dedi.

Abonelerden yaklaşık 1,3 milyonunu tedarik altyapısını, uzaktan ölçülebilir, kesilebilir ve kontrol edilebilir sayaçlarla değiştirdiklerini kaydeden Arvas, vatandaşların elektrik kesintisi ile ilgili olan sürelerini çok daha aşağıya çektiklerini söyledi.

Arvas, şunları kaydetti:

"Dağıtım sektörü olarak kesinti süre parametremiz var. Türkiye'de bu süre yaklaşık 1000 ile 1100 dakika arasında. Bölge genelimizde il ve ilçe merkezlerimizdeki bu süreye çok yaklaştık. Yaklaşık 1200 seviyelerinde kesinti süremiz var. Aynı şekilde Türkiye'nin kayıp kaçak ortalaması yüzde 10'lu seviyelerde gidip geliyor. (6 il) Bizim il ve ilçe merkezlerinde kayıp kaçağı getirdiğimiz oran yüzde 14'tür. Yani çok yaklaşmış durumdayız. Bazı ilçelerimizde hem tedarik sürekliliği hem de kayıp kaçak oranı Türkiye standartlarından daha iyi durumda. Önümüzdeki 5 yıllık uygulama döneminde şehir merkezinde kayıp kaçak oranı yüzde 10'un, kırsalda yüzde 30'un altına getirmeyi hedefliyoruz. Şehir merkezlerinde tedarik sürekliliğini de Türkiye ortalamasının altına getirmeyi hedefliyoruz. Kırsalda da bu hedefimiz devam edecek."

Arvas, bölgede elektrikle ilgili sık gündeme gelen sorunların elektrik dağıtımından değil, tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımından kaynakladığını belirtti.

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ise geçen yıl kentte yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumda, Dicle Elektrik'in Diyarbakır'da altyapı ve teknoloji çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, bugüne kadar kente 14 milyar lirayı aşan yatırım yapan şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde de 18 milyar liralık yeni yatırımla toplam 32 milyar lirayı geçecek bir katkının sağlanmış olacağı ifade edildi.

Şirketin bugüne kadar yapılan yatırımlarının önemli bölümünü teknoloji odaklı projelerin oluşturduğu, il genelinde dijital izleme, uzaktan destek ve akıllı sayaç uygulamalarının kapsayıcılığının ise yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığı, oluşturulan dijital altyapı sayesinde şebekelerin anlık olarak merkezden yönetilebilir hale getirildiği kaydedildi.

Yaka, Diyarbakır'da 2025 yılı verilerine göre 605 bin abonenin bulunduğunu ve kayıp kaçak oranının yüzde 33,3 seviyesinde olduğunu belirtti.

2026 yılının Diyarbakır'da yoğun kar yağışıyla başladığını ifade eden Yaka, "Kar yağışıyla güçlü şebeke altyapımız ve öncesindeki yaptığımız hazırlıklar sayesinde başarıyla mücadele ettik. Çalışmalarımızı 364 personel ve 73 araçla, 7/24 saat esasına göre 3 vardiya halinde yürüttük. Ekiplerimizle il ve ilçe merkezlerinde enerji arzını kesintisiz şekilde sürdürmeyi başardık. Yalnızca Çüngüş ilçemizin kırsal ve dağlık kesimlerinde sepetli araçların ve kepçelerin ulaşamadığı noktalara ekiplerimiz direkleri omuzlayarak ulaştırmak zorunda kaldı. Bu bölgelerde kısa süreli aksamalar yaşansa da altyapıya fiziken erişemediğimiz yerleşim yerlerine jeneratörler sevk ederek geçici enerji temini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Arvas ve Yaka, gazetecilerin sorularını yanıtladı.