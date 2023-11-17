Dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilere mağduriyet yaşatan, haksız tahsilat ve iade süreçlerinde ihlaller yapan dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

17.11.2023 09:50:330
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Dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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