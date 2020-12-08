Detaysoft Genel Müdürü Aksoy: “Dijital dönüşümde yol arkadaşıyız”

Dijital dönüşüme liderlik eden yöneticilerle beraber değer yaratan projelere öncülük eden, yüzde 100 yerli sermayeli SAP Platin, Global İş Ortağı Detaysoft’un Genel Müdürü Alkin Aksoy, şirketlerin dijital çağdaki devamlılığı için gereken çözümlere dair merak edilenleri yanıtladı.

Her sektörde kartlar yeniden dağıtılıyor. Dijitalleşme bu dönüşümde oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Siz bu süreci “Akıllı işletme yolculuğu” olarak tanımlıyorsunuz sanırım. Nedir bu akıllı işletme yolculuğu?

Hedeflenen sonuçlara daha hızlı ve daha az riskle ulaşmak için veriyi ve teknolojiyi verimli kullanan şirketler, “akıllı işletme” olarak adlandırılıyor. Akıllı işletme yolculuğu ise nesnelerin interneti, bulut tabanlı teknolojiler, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, akıllı ERP gibi birçok konuyu bünyesinde barındırıyor. Detaysoft olarak 20 yılı aşkın süredir sunduğumuz çözümlerle, dijital dönüşüm yolculuklarındaki kurumlara yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Güçlü deneyimimiz ve uzman ekibimizin desteğiyle bugüne kadar otomotivden perakendeye 20’yi aşkın sektörde, binlerce proje Detaysoft danışmanlığıyla hayata geçti. Bunlardan bir de dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı (İGA) projesi oldu. Akıllı kurumsal kaynak planlama sistemi ile lojistikten insan kaynaklarına finanstan raporlamaya kadar tüm süreçlerini aynı platformda yönetilebilir hale getirdiğimiz İGA, dünyada teknolojiyi en fazla kullanan havalimanları arasına girdi. İGA, SAP’nin dünya çapındaki başarı hikayeleri arasında da yer aldı. Özetle biz, akıllı işletme yolculuğu dediğimiz bu serüvende SAP çözümlerinden IoT (Internet of Things | Nesnelerin İnterneti) teknolojilerine, bulut çözümlerden kendi ArGe Merkezi’mizde geliştirdiğimiz yenilikçi iş çözümlerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve gelişim için büyük önem taşıyan teknolojiyi, iş hedefleriyle buluşturarak, ülkemizi daha iyi yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.

Yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda 100 ülkeden SAP çözüm ortaklarının oluşturduğu United Vars’ta Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Bu oluşumda yer almak Detaysoft olarak dünyaya açılmanın önemli bir adımı olsa gerek. Böyle bir hedef var mı?

United VARs yazılım ihracatı ekosistemi, 2 milyar dolarlık küresel bir yapı ve Detaysoft bu yapıda yer alan tek Türk markası. Aynı zamanda topluluğun yönlendirme komitesinde de yer alıyoruz. United VARs 100 ülkede operasyon gerçekleştiren bir topluluk. Örneğin ana merkezi Türkiye’de olan bir şirketin yurt dışındaki olası bir roll out projesinde rahatlıkla yurt dışından kaynak bularak global bir organizasyon gibi çalışma imkanı sağlıyor. Bu noktada 10 binden fazla danışmanıyla 8 bin müşteriye hizmet veren uluslararası SAP çözüm ortakları topluluğun üyesi olarak, uluslararası ölçekte proje yürütme yetkinliği kazanmak, elbette Detaysoft’u dünyaya açma hedefini perçinliyor.

Halihazırda Amerika’dan İspanya'ya, Ukrayna'dan Almanya'ya, Myanmar'dan Rusya'ya 20'den fazla ülkedeki kurumda çözümlerimiz bulunuyor.

SAP Türkiye Kalite Ödüllerinde 4 kategoride 3 altın ödül birden aldınız, sanırım bu ilk oldu ekosistemde...

Evet aslında Detaysoft olarak bu yıl SAP Kalite Ödülleri'nde bir ilki gerçekleştirdik. Danışmanlığını yaptığımız projelerle, Asaş Alüminyum SAP S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi “The Core Business Transformation” kategorisinde, Koç Holding Sıfır Temelli Bütçeleme Projesi “Fast Delivery" kategorisinde ve Opet Fuchs Müşteri Deneyimi Projesi “Business Transformation” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Böylece 4 kategoride verilen ödüllerde ilk kez 3 Altın ödül birden aynı SAP iş ortağının hayata geçirdiği projelere verildi.

Detaysoft, kurumların iş birimlerinin ve departmanlarının ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler sunuyor. Ana faktörü insan olan dijitalleşme sürecinde insan kaynakları alanındaki dönüşüm nasıl yönetiliyor?

Dijital çağda daha iyi iş sonuçları elde etmek için insan kaynakları süreçlerini sadeleştirmek, otomatikleştirilmiş, şeffaf süreçlere sahip olmak, dijital bir İK deneyimiyle doğru yetenekleri bulmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve çalışan bağlılığını sağlamak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda SAP Success Factors İnsan Kaynakları çözümümüzle ihtiyaca uygun pek çok modül sunuyoruz. İş Gücü Planlama, İşe Alım ve Oryantasyon, Kariyer, Gelişim ve Yedekleme, Performans ve Hedef Yönetimi, Ücretlendirme, Çalışan (Özlük) Merkezi, Eğitim Yönetim Sistemi, JAM (Kurum İçi Sosyalleşme Platformu) ve İş Gücü Analitikleri ile İK süreçlerini dijital bir deneyime dönüştürüyoruz. Detaysoft olarak özellikle pandemiyle birlikte artan online eğitim ihtiyaçlarını akıllı teknolojilerle harmanlayarak oluşturduğumuz ve Türkiye’de bir ilk olan çözüm paketi Learn+ ile de eğitim planlama ve değerlendirme süreçlerinde şirketlerin hayatını kolaylaştırıyoruz. SAP tarafından onaylanan “Learn+” çözüm paketiyle, eğitimlerin ihtiyaçlara göre uçtan uca planlanmasını ve eğitim talep toplama süreçlerinin dinamik bir iş akışıyla düzenlenmesini sağlıyoruz. Bu sayede detaylı ve kullanıcı dostu raporlamaya olanak veren Learn+ ile çalışanların öğrenme deneyimini zenginleştiriyoruz.

Learn+ yanı sıra, yeni nesil ERP çözümü olan SAP S/4HANA’ya geçiş paketimiz MoveOn! ile şirketler S/4HANA'ya sorunsuz geçerken, Detaysoft'un finans, tedarik zinciri, Ar-Ge, tedarik ve satın alma, satış ve insan kaynakları gibi alanlardaki deneyiminden ve sektörel bilgi birikiminden de yararlanıyor.

Şirketlerin operasyonel harcamalarının bütçelendirilmesi için tasarlanan “Sıfır Temelli Bütçeleme" (Zero Based Budgeting | ZBB) çözümümüz, yakın dönemdeki önemli maliyetleri ortaya koymaya, daha da önemlisi stratejik önceliklere uyum sağlamak ve bunu sürdürmek için kaynakların nelere ayrılması gerektiğini belirlemeye yarayan bir yaklaşım. Detaysoft olarak bu yeni nesil bütçeleme yaklaşımını hızlı, esnek ve kullanıcı dostu Z+Pack paket çözümüyle hayata geçiriyoruz. Çözümümüz, Sıfır Temelli Bütçeleme yaklaşımını uygulamayı sağlayan hazır şablonlar, SAP Analytics Cloud platformu üzerinde kullanıcı dostu arayüzler, otomatik hesaplamalar ve izleme panoları sunuyor. Böylece kurumların masraflarını ve bütçeleme alışkanlıklarını analiz ediyoruz. Gider hesap kalemleri için ortak bir dil ve bakış açısı oluşturuyor, bütçe giriş ve yönetim şablonlarını ZBB yaklaşımıyla modelleyerek SAP Analytics Cloud’a taşıyoruz. Yeni bütçeler oluşturulurken bir önceki yıl gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplama yapılan geleneksel bütçeleme yaklaşımının aksine, bütçeleme süreci sıfır noktasından ele alıyor, geçmişte ne olduğuna değil, geleneksel bütçenin ötesine geçerek gelecekte ne olacağına odaklanılmasını sağlıyoruz.

SAP ekosistemini besleyecek yeni yatırım alanlarına dair planlamalarınız var mı?

IoT teknolojileri dijital dönüşüm yolculuğundaki kurumların ajandasında yer alan çok önemli bir konu. Biz de Detaysoft olarak, IoT teknolojileri alanında dünyanın en inovatif 25 şirketi arasında gösterilen ve 55 ülkede çözümleri kullanılan NetOP Teknoloji’ye yatırım yaptık. NetOP Teknoloji işbirliğiyle başta Endüstri 4.0 dönüşümü olmak üzere akıllı şehirler, akıllı havalimanları, akıllı tarım, akıllı lojistik gibi pek çok alanda tasarımdan üretime, sensörlerden yönetim platformuna kadar uçtan uca, anahtar teslim SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) projeleri yürütüyoruz. IoT teknolojiler, pandemi sürecinde de önemli bir rol üstleniyor. Salgınla mücadele için geliştirilen sensör temelli teknolojik çözümler sosyal mesafe kuralını denetleyerek ihlal edenleri anlık olarak uyarıyor. Giyilebilir IoT cihazları ile kişiler arasındaki mesafe, gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Veya herhangi bir kişide Covid-19’a rastlandığında, kişinin geçmiş verilerine bakılarak kimlerle temas ettiği, kimlerle yakın mesafede bulunduğu belirlenerek, uyarılması gereken diğer kişiler tespit ediliyor. Geleceği yapılandıracak IoT teknolojilerinin, Türk mühendisler tarafından kurulan bir şirket olan NetOP Teknoloji tarafından üretilmesi ve tüm dünyaya ulaştırılıyor olması bizlere gurur veriyor.





B2Press katkılarıyla.