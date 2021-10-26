Dijital Türk Lirası, 2022'de uygulamaya girecek

2022 yılında blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

26.10.2021 10:52:000
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Dijital Türk Lirası, 2022'de uygulamaya girecek

2022 yılında blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak.

Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek.

Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.

Daha önce birinci faz pilot uygulama çalışmalarının test sonuçlarının 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

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