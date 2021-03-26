Dijital ve mobil çözümler New Future’da konuşuldu

Ekonomist ve Capital dergilerinin yeni webinar serisi New Future’ın ilk etkinliği 10 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Akbank ana sponsorluğunda ve Samsung co-sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başladı. New Future etkinliğinde iki panel izleyenlerle buluştu. “Dijital Tüketicinin Yeni Gerçekleri” adlı ilk panelde, pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ve eğilimleri tartışıldı. Ayrıca geleceğe ilişkin senaryoların da değerlendirildiği panelde, Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Migros Büyük Mağazacılık Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın, LC Waikiki Yurt İçi E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Capital Dergisi Yazıişleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel yaptı.

DİJİTAL İŞLEMLER ARTTI

Panelde konuşan Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, pandemi ile birlikte ortaya çıkan ‘fiziksel temastan kaçınma’ gereksiniminin müşterilerini büyük bir hızla dijital işlemlere kaydırdığını söyledi. Bu anlamda Akbank Mobil’in trafiğinde büyük bir sıçrama yaşadıkları bilgisini veren Yüce, “Login sayısı son 1 yılda yüzde 30 artış gösterdi. Akbank’ın login sayıları yüz milyonlarda olduğu için bunun ne kadar büyük bir artışa tekabül ettiğini anlayabiliriz” dedi. Mobilden finansal işlem yapan müşteri sayısında da yüzde 22’lik bir artış yakalandığına dikkat çeken Yüce, “Toplamda bankada yapılan finansal işlem adetlerine baktığımızda da mobilin payının 16 puan birden arttığı bir dönemden geçtik. Günlük bankacılık işlemlerimizin önemli bir kısmını müşterilerimiz mobil kanallardan yapar hale geldi” diye konuştu. Bununla birlikte bu dönemde basit usülle vergilendirilmiş yaklaşık 700 bin küçük esnafın tahsilat sorununa da çözüm getirdiklerini vurgulayan Yüce, “POS cihazı ihtiyacı için, mobil cihazlara indirilebilen bir POS çözümü geliştirdik. Akbank CebePOS ile 250 TL üzeri ödemelerde şifre uygulamasını da kaldırdık” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu da, 2020’de toplamda yüzde 45 büyüyerek grubun faaliyet gösterdiği 13 ülke içinde birinci olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra online alanda da en çok büyüyen ülke olduklarını vurgulayan Uçtu, “Geçen yıl online işlemlerimizi 4 kat artırdık. Yaklaşık 10 hafta boyunca tüm mağazalarımız kapalı kaldı, sadece online’da hizmet verdik” dedi. Online alışveriş sürecinde müşterilerin en üst seviyede bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini kaydeden Uçtu, “Örneğin internet alışverişi sırasında canlı chat butonumuzla, herhangi bir konuda bilgi ve yardım almak isteyen müşterilerimize canlı destek veriyoruz” diye konuşuyor.

KALICI ETKİLERİ OLACAK

Migros Büyük Mağazacılık Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın ise, müşterilerin bu dönemde “acelesi olanlar, gündelikçiler ve haftalık alışveriş yapanlar” olarak çok net bir şekilde ayrıldığını dile getirdi. Bu durumun online’da da aynı şekilde yaşandığına işaret eden Bartın, “Bu 3 farklı ihtiyacın üçünde de rakibe alan bırakmayacak şekilde bu alışveriş ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya alışıyoruz. Ama net olan bir şey var ki, hız giderek önemini kazandırıyor” diye konuşuyor. LC Waikiki Yurt İçi E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz da giyim perakendesinde de e-ticaretin büyüdüğünü belirterek, “Önceki yıl e-ticaretin ciromuz içindeki payı yüzde 5 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 15’e çıktı” dedi. Alışveriş alışkanlıklarının da ciddi şekilde değişime uğradığını kaydeden Yılmaz, “Ev giyim, pijama, terlik, dekorasyon ürünleri gibi ürünler öne çıktı. Bunun kalıcı etkileri de olacak sektörde” diye konuştu.