Dış açık ağustosta yüzde 168 arttı

Dış ticaret açığı yüzde 168,2 artışla 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 168,2 artarak 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2019'da yüzde 85 iken, yüzde 66,5'e geriledi.

İhracat ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 1,2 azalışla 135 milyar 347 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 69,9 artarak 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak- Ağustos 2019'da yüzde 85,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,6'ya geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,8 azaldı, ithalat yüzde 9,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 1,8 azalarak 12 milyar 64 milyon dolardan, 11 milyar 845 milyon dolara geriledi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artarak 11 milyar 470 milyon dolardan, 12 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustos ayında 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,5 artarak 24 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 oldu.