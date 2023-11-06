Dış ticaret açığı 10 ayda 94 milyar dolar oldu

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ekimde yüzde 7,4 artışla 22 milyar 873 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 1,3 artarak 29 milyar 594 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükselerek 22 milyar 873 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,3 artışla 29 milyar 594 milyon dolara çıktı.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,9 artışla 52 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14,9 azalışla 6 milyar 721 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,4 puan artarak yüzde 77,3, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,4 puan azalarak yüzde 87,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 13,2 puan azalışla yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,3 artışla 210 milyar 77 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,2 artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artışla 514 milyar 104 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 3,2 artarak 93 milyar 949 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 69,1 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,9 artışla ve 11 milyar 717 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,6 artışla ve 8 milyar 62 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 6,7 artış ve 2 milyar 908 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,4 (21 milyar 352 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (1 milyar 41 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (375 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 322 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 253 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak kaydedildi.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 753 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 602 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 401 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 12,6 azalış ve 20 milyar 246 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 78,2 artış ve 4 milyar 731 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 39,6 yükseliş ve 4 milyar 603 milyon dolarla "yatırım sermaye malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,3 ile imalat sanayisi (24 milyar 368 milyon dolar), yüzde 12,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 634 milyon dolar), yüzde 2,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (848 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ekimde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 760 milyon dolarla Çin, 3 milyar 291 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 606 milyon dolarla Almanya oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,5 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 315 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 804 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 514 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Tüm zorluklara rağmen temmuz ayında ihracatta başlayan aylık yükselişin, ağustos ve eylül aylarında devam ettiğini ve ekim ayında da yükselişin sürdüğünü bildiren Bolat, "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. Temmuzda en yüksek temmuz ayı, ağustosta en yüksek ağustos ayı, eylülde en yüksek eylül ayı ve ekimde en yüksek ekim ayı ihracat rakamlarına ulaştık." diye konuştu.

Bolat, bu yılın ocak-ekim döneminde 210 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatarak, "Geçen yılın 10 ayına göre az da olsa yüzde 0,3'lük artışa tekabül etmektedir. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Dış ticaret açığında gerileme oldu

Kasım ayı ihracatının da iyi başladığına işaret eden Bolat, "İlk 4 gün itibariyle olumlu, iyi artış sürecinde olduğumuzu paylaşmak isteriz" dedi. Bolat, ithalatın da ekimde yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 29,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İthalatımızda da temmuz ayında zirve yaptıktan sonra ağustos ayında başlayan gerileme eylül ayında iyice belirginleşti. Ekim ayında da az bir artışla, 30 milyar doların altındaki rakamla ithalatı kapadık. Dış ticaret açığımız ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 15 gerilemiş oldu ve 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da sevindirici çünkü 6,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı demek, cari işlemler dengemiz de ekim ayında ya dengede olacak ya çok az miktarda açık ya da az miktarda fazla görebiliriz."

Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının 4,4 puan artarak yüzde 77,3 olduğunu belirten Bolat, "İhracatta temmuzda 20,1 milyar dolar, ağustosta 21,6 milyar dolar, eylülde 22,5 milyar dolar, ekim ayında da 22,9 milyar dolarlık bir yükseliş trendi devam ediyor. İnşallah kasımda da aralıkta da artan, rekor rakamları görmeyi temenni ediyoruz" dedi.