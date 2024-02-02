Dış ticaret açığı 2024'e 'hızlı gerileme' ile başladı

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 57 düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan geçici verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 57 düşüşle 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar dolar oldu. Ocak ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,2 oranında artışla 256,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise, Ocak ayında yüzde 22 oranında azalarak 26,2 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'daki bir otelde ocak ayına ait dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, dünya genelinde son 40 yıldır görülmeyen büyük bir enflasyon patlamasının meydana geldiğini anlattı.

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın yüzde 1,06'ya yükseldiğini vurgulayan Bolat, "Hem bizim ihracat artışımız hem de küresel ticarette 32,5 trilyon dolardan 31 trilyon dolara dünya ticareti geriledi, bizim payımız yükseldi. Depremden dolayı 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybı yaşadık ama 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Bolat, bu olumlu tablonun ocak ayında da devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayın ilk 4 gününde hemen hemen çok az küresel siparişler olduğu halde ki bu normaldir işte uzayan yılbaşı tatili, kapalı iş yerleri faktöründen dolayı ama buna rağmen şimdi açıklamak istiyorum. Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık.

Son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu. İthalatımız da ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bu şekilde ocak ayında dış ticaret açığımız da yüzde 57'lik bir gerileme kaydedildi. Yani ocak ayı dış ticaret açığımız 6,2 milyar dolara indi ihracatın ithalatı karşılama oranı da 18,9 puanlık bir artışla geçen yıla göre bu yıl ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldi."

İhracatımız rekor kırarak arttı, bu önemli bir trenddir

Türkiye'nin hazirandan bu yana her ay ihracatının rekor kırarak arttığını, bunun önemli bir trend olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Amacımız gayet basit, ihracata dayalı büyümeyle ekonomik büyümemizi sürdürülebilir ve katma değer üreten bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Bu temeli oturtmak istiyoruz. Katma değeri artırarak mevcut ihracat miktarımızdan daha fazla döviz kazanmak istiyoruz ve ihracatımızın büyümesini sürdürülebilir kalıcı temelli hale getirmek istiyoruz. Bu trendi önümüzdeki aylarda da devam ettirmek arzusundayız" dedi.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek

Bakan Bolat, dış ticaret dengesinden bahsederek şöyle devam etti:

"2023'ün ilk yarısında, ilk 6 ayında 61,2 milyar dolar açık vermişken, ikinci yarısında 17 milyar dolar daha az açık vererek 44,8 milyar dolar açıkla kapatmıştık. 2023'ün tamamında da açığımız 106 milyar dolardı, 2022'de 110 milyar dolardı. Bu sene bunu 100 milyar dolar ve daha da aşağısına indirmek için azimliyiz, kararlıyız. Burada 2024 yılının Ocak ayında da dış ticaret açığımız mal ticaretinde sadece 6,2 milyar dolar oldu. Bunun etkisiyle şunu söyleyebiliriz, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmeye devam edecek. 2023'ün ilk 2 ayında yüzde 60 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ikinci yarısında yüzde 75'e çıkmıştı ve yılın tamamına da yüzde 76,4 ile karşılaşmıştık. Daha sonra ocak ayında da bizim ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Burada bunun sonucunda ne olacak cari işlemler dengesindeki iyileşmemiz devam edecek."

Ocak ayında motorlu kara taşıtlarındaki yükselişin yüzde 4,4 artışla devam ettiğini belirten Bolat, "Makine ihracatındaki yükseliş 3,1 milyar dolarla az da olsa devam ediyor. Enerji ihracatımızda yüzde 15 bir artış var. İthalatı yüzde 15 azalan Avrupa Birliği'ne biz ocak ayında yüzde 2,3 oranında artırmışız. Avrupa bizim için çok önemli bir dış ticaret ortağımız ve payımızı artırmak istediğimiz önemli bir ortak. Gümrük birliğimizi hizmetler sektöründe de geliştirmek istediğimiz bir ortak. Avrupa Birliği'ne 8,3 milyar dolar ihracatımız oldu ve ihracat kalemlerine baktığımızda birinci sırada Almanya, ikinci ABD, üçüncü Irak, İtalya ve İngiltere geliyor." diye konuştu.

İhracatın az da olsa artmasının, ithalatın ciddi anlamda gerilemesinin cari işlemler açığında da olumlu gelişme kaydetmelerini sağladığını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Hizmetler ticaretimizdeki olumlu artışlar bu konuda bize destek oluyor. Cari işlemler açığımız mayıs ayında 60,3 milyar dolardı, kasım ayı rakamları açıklandı 43,4 milyar dolardı, muhtemelen 46 milyar dolar civarında aralık ayı rakamları çıkacak ama yıllıklandırılmış olarak kasım ayında 49,6 milyar dolara gerilemiştik, 11 milyar dolar bir iyileşme sağlamıştık mayısa kıyasla. Ocak ayı rakamı cari işlemlerde açıklandığında aralık-ocak rakamları devreye girdiğinde 40 milyar dolar civarına gerilemiş olacağız. Şubat, mart, nisan rakamları geldiğinde inşallah bu tempomuzu aynı şekilde sürdürürsek 30 milyar dolar bandına, aşağı doğru getirmiş olacağız. Bu, Türkiye'nin döviz dengesinin ve döviz yeterliliğinin iyileşmesini, döviz kurunun baskı altında kalmamasını sağlayacak. Bu şekilde finansal istikrar makro ekonomide fiyat istikrarının daha da iyileşmesini beraberinde getirecek, enflasyonla mücadeledeki silahlarımızı güçlenmesini sağlayacak ve makro ekonomik istikrarımız 2024 yılının ikinci yarısında çok hızlı bir şekilde iyileşecek ve enflasyonla faiz oranlarıyla beraber daha iyi bir performansa geleceğiz."

11,7 milyarlık desteği 2 katından fazla artırdık

2024 mal ihracat hedeflerinin 267 milyar dolar, 2026 hedeflerinin ise 302 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamdı:

"Bakanlık olarak bütçemizin yüzde 60'ı mal ve hizmet ihracatçılarına verdiğimiz desteklere gidiyor. Bu sene de geçen yılki 11,7 milyarlık desteği 2 katından fazla artırdık. Eximbank 42 milyar dolarlık finansman desteği sağladı geçen yıl bu yıl 50 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Merkez Bankamız günlük ihracat reeskont kredi limitini günlük 3 milyara çıkardı. Daha da önemlisi bunun finansman maliyetini yüzde 25,93'e sabitledi, yukarısı ne kadar olursa olsun. Maliye Bakanlığımız da ihracat yapanların ihracat kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim sağladı. Türkiye'nin daha güçlü, daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması halkımızın refahının, satın alma gücünün artması konusunda olmazsa olmaz tek yol olan ihracatın hem mal ihracatı hem hizmetler ihracatın artırılması konusunda hep beraber büyük çaba sarf ediyoruz. Turizmde de 54,3 milyar dolar bir gelir sağladık, karşılığında 7,3 milyar dolar bir turizm giderimiz oldu. Net 47 milyar dolar turizm fazlamız oldu. Hizmetler ihracatımız aralık verileri çıktığında 100 milyar doları geçecek. Orada da 2024 hedefimiz en az 110 milyar dolar."