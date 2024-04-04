Dış ticaret açığı Mart'ta geriledi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Mart ayında öncü dış ticaret açığı yüzde 10,3 düşüşle 7,52 milyar dolar olarak kaydedildi.

4.04.2024 09:30:390
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Dış ticaret açığı Mart'ta geriledi

Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret aktivitesinde düşüş izlendi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Mart'ta yıllık yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından dış ticaret açığı yüzde 10,3 gerilemeyle 7,52 milyar dolar oldu. Mart 2023'te yüzde 73,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2024'te yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,14 puan azalarak yüzde 85,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,54 puan artarak yüzde 91,2 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir" dedi.



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