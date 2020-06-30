Dış ticaret açığı mayısta ikiye katlandı

Türkiye ekonomisini dış ticaret dengesi açığı mayıs ayında yüzde 102,7 arttı ve 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi

30.06.2020 10:08:000
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Dış ticaret açığı mayısta ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın mayıs ayında yüzde 90,9 iken, mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 19,7, ithalat yüzde 5,2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi.

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