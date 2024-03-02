Dış ticaret açığı Şubat'ta geriledi

Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi.

2.03.2024 12:00:570
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Dış ticaret açığı Şubat'ta geriledi

Türkiye'nin dış ticaret açığı şubat ayında geriledi. Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Şubat 2024'te, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor bir seviyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değeri elde edilmiş oldu” dedi.

Bolat “İthalatımız ise yüzde 8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi, bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdı. Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor.

İhracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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