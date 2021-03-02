Dış ticaret açığı Şubat’ta yükseldi

Şubat’ta ihracat yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır” dedi.

Şubat’ta ithalat, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 3,36 milyar dolar olarak kaydedildi. İlk iki ayda dış ticaret açığı ise yüzde 15,3 düştü.

Bakan Pekcan yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,5’ten yüzde 82,9’a yükseldiğini bildirdi.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 9,8 artarak 15 milyar 857 milyon dolar, ithalat yüzde 12,5 artarak 18 milyar 349 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,2 artarak 34 milyar 206 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,4 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 498 milyon dolar), İngiltere (968 milyon dolar) ve ABD (917 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 240 milyon dolar), Rusya (1 milyar 721 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) aldı.



