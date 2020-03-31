Dış ticaret açığı yüzde 72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret açığı yüzde 72 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 14,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat yüzde 14,3’lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 72,0 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında yüzde 89,2 iken, 2020 Şubat ayında yüzde 83,1’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 86,0 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 79,7’ye geriledi.