Dış ticaret hacmi düştü, açık azaldı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat kasımda yüzde 5,2 artışla 23 milyar 11 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 5,6 düşüşle 28 milyar 931 milyon dolara geriledi.

Kasım ayında dış ticaret hacmi yüzde 1,1 düşüşle 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32,6 azalışla 5 milyar 919 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 yükselerek 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 8,2 puan artarak yüzde 79,5, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,7 puan yükselişle yüzde 90,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,5 puan azalışla yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,7 artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artışla 332 milyar 752 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artışla 565 milyar 667 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde oransal bazda değişim göstermezken 99 milyar 836 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 70 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 5,2 artış ve 11 milyar 437 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2,6 artış ve 8 milyar 176 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 16,4 artış ve 3 milyar 276 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (21 milyar 478 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,8 (1 milyar 108 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,3 (308 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 750 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 460 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 285 milyon dolarla Irak geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 959 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 908 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 409 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 17,5 azalış ve 19 milyar 558 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 31,4 artış ve 4 milyar 885 milyon dolarla "yatırım sermaye malları", yüzde 39,8 yükseliş ve 4 milyar 468 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 81,1 ile imalat sanayisi (23 milyar 461 milyon dolar), yüzde 13,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 805 milyon dolar), yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (890 milyon dolar) olarak belirlendi.

Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 556 milyon dolarla Çin, 3 milyar 530 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 375 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,7 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 904 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 199 milyon dolarla Asya ve 5 milyar 627 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanı açıkladı

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayında ihracatın 23 milyar 11 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bakan Bolat, ulaşılan 23 milyar 11 milyon doların rekor olduğunu belirterek, “Kasım ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştirdik” dedi.