Dış ticarette ithalat ve ihracat birim değer endeksleri azaldı

İhracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 9,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 13,9 imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 31,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 34,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 yükseldi.

İthalat miktar endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 13,9 azalış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 geriledi. Ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 8,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, aralıkta 161,8 iken, ocakta yüzde 5,6 azalarak 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Ocak 2023'te 130,8 iken, Ocak 2024'te yüzde 2,8 artışla 134,5'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, aralıkta 120,2 iken ocakta yüzde 4,1 azalışla 115,4'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi Ocak 2023'te 127,1 iken, Ocak 2024'te yüzde 13,9 azalarak 109,4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın ocak ayında 80,7 olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak Ocak 2024'te 86,1'e çıktı.