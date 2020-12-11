Disney kesenin ağzını açtı: 16 milyar dolarlık yatırım yapacak

Netflix benzeri platform olan Disney Plus içeriğe 16 milyar dolar harcayacağını açıkladı, hisseleri tüm zamanların zirvesine yaklaştı.

11.12.2020 18:43:000
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Disney kesenin ağzını açtı: 16 milyar dolarlık yatırım yapacak

Walt Disney'in Netflix'e rakip olan yeni dizi ve film platformuna ilişkin tahminlerini açıklamasının ardından hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Marvel, Yıldız Savaşları gibi güçlü içerikleri bulunan şirket 2024 yılına kadar dünya çapında 350 milyon abone sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Eğlence sektöründe dünyanın en büyük şirketi olan Disney dün yatırımcılara yaptığı sunumda onlarca yeni film ve program gibi içerik harcamalarının yıllık 14-16 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

"Disney Plus" adlı platform abonelik ücretlerine de zam yaptı. ABD fiyatı aylık 1 dolar artışla 8 dolar olacak. Avrupa'da ise fiyatlar yüzde 29 artarak aylık 9 Euro olacak.

Disney hisseleri bugün açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.6 artışla 168 dolardan işlem gördü.

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