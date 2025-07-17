Ditaş Doğan paylarının BDY Group'a devri tamamlandı

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin (Doğan Holding) sahip olduğu Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ’deki paylarının BDY Group İnşaat AŞ'ye devri tamamlandı.

17.07.2025 10:10:080
Paylaş Tweet Paylaş
Ditaş Doğan paylarının BDY Group'a devri tamamlandı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 85 milyon Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin (Doğan Holding) sahip olduğu yüzde 68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay); BDY Group İnşaat AŞ'ye (Alıcı) 14 milyon 500 bin dolar bedel ile satışı kapsamındaki pay devri 16.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır." 

Payların tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödedi

BDY Group İnşaat AŞ, Doğan Holding'in Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin paylarının tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödedi.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından BDY Group İnşaat AŞ'nin, Ditaş Doğan'daki payı ve oy hakkı yüzde 68,24 seviyesine ulaştı.

Bu payların 14 milyon 710 bin 287,574 adedi Borsa İstanbul'da işlem gören (açık), 43 milyon 295 bin 195,264 adedi ise Borsa'da işlem görmeyen (kapalı) nitelikte bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jaguar Land Rover Birleşik Krallık'ta 500 kadar yöneticiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover Birleşik Krallık'ta 500 kadar yöneticiyi işten çıkaracak

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması haftaya imzalanacak

Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması haftaya imzalanacak

TCMB rezervlerinde kademeli artış sürüyor

TCMB rezervlerinde kademeli artış sürüyor

Yorum Yaz