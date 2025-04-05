Doğalgazda nisan ayı tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği açıklamaya göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulanacak satış fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.



BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 artışa gidildiği belirtildi.



Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.