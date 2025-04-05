Doğalgazda nisan ayı tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği açıklamaya göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulanacak satış fiyatında değişikliğe gidilmedi.

5.04.2025 09:48:280
Paylaş Tweet Paylaş
Doğalgazda nisan ayı tarifesi belli oldu

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 artışa gidildiği belirtildi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı

Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin 'enflasyon' verileri izlenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin 'enflasyon' verileri izlenecek

TCMB, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

TCMB, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Fed Başkanı Powell, enflasyonu işaret etti

Fed Başkanı Powell, enflasyonu işaret etti

Altın, döviz, borsa, fonlar: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Altın, döviz, borsa, fonlar: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Yorum Yaz