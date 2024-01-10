Doğan Burda Dergi'nin Dijital Rotası

Doğan Burda Dergi Grubu hem internet siteleri hem sosyal medya erişimleriyle Türkiye’de en geniş dijital okura sahip dergi grubu olmakla birlikte, yıllardır kendi segmentinde lider konumunu sürdürüyor.

Şu anda elinizde tuttuğunuz Dijitale Yön Verenler dergimizle, 2016 yılından beri bu alanda kendini dönüştüren kurumların çalışmalarına ışık tutarak sektördeki diğer şirketlere de buradan ilham vermek amacındayız.

Dijitalleşmenin hayatımıza girdiği ilk yıllardan beri, kendi segmentimizde dijitalleşme yatırımlarına ilk başlayan kurumuz. Dönemin ihtiyaçları ve sektörün dinamikleri doğrultusunda son yıllarda biz de yatırımlarımızı bu alanda ciddi oranda artırdık. Teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle de yine bu amaca hizmet etmekteyiz. Teknolojiyi radarına almış şirketlere bu yolda yine ilham vermeye çalışıyoruz.

YENİ DİJİTAL ÜRÜNLER EKLEYECEĞİZ

Uzun yıllardır sahip olduğumuz köklü markalarımız, özgün içerikleriyle halen okur kitlesiyle basılı dergi formatında buluşuyor. Yine bu özgün içerikleri dijital platformlardan da okurlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Her yıl hedeflediğimiz yayınlarla daha güçlü bir şekilde bu platformlarda yayınlarımızı sürdürüyoruz.

Örneğin yakın zamanda Lezzet, Chip Online, Elle, Elele ve Ekonomist dergilerinin internet siteleri tüm altyapılarıyla beraber yenilendi. Her biri niş alanlara hitap eden sitelerimiz günlük içerik üretiyor; her gün yeni içeriklerle okur karşısına çıkıyor ve aylık yaklaşık 16 milyon kullanıcıya ulaşıyor.

Yakın zamanda Capital, Evim, Formsante, Popular Science, Yatch Türkiye ve Atlas gibi yayınlarımızın internet siteleri de aynı teknolojik alt yapıyla yenilenecek.

Sosyal medyada 400 binden fazla takipçiye sahip Hello!, büyüyen YouTube kanalları, tüm dergilerimizin sosyal medya hesaplarının yanı sıra her sabah okurla buluşan ve çok büyük ilgiyle devam eden ekonomi bülteni Sabah Kahvesi Newsletter’ın yanına yeni dijital ürünler ekleme çalışmalarımız devam ediyor.

Yayın hayatına Aralık 2022’de başlayan “Sabah Kahvesi’’ dijital haber bültenimizle Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri “bir kahve içimi uzunluğunda” öğrenebiliyorsunuz. Bültenimiz hedef kitlesi olan “karar vericilere” çok kısa zamanda ulaştı ve neredeyse her gün sektör ortalamasının en az 4-5 puan üzerinde okunma oranlarına ulaşıyor.

YENİ PLATFORMUMUZ

Yeni projemiz Dergilix haberini de sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergilix; Türkiye’nin en iyi dergilerinin gelişmiş bir okuma ve dinleme deneyimiyle dijital olarak sunan yepyeni bir platform. Bu platformu kurmamızdaki ana amaç yayınlarımızı okurlara farklı koşullarda ulaştırma imkanı yaratmak. Çıkış mottomuz “Kahvenizi koyup derginizin sayfalarını çevirmenin keyfi tartışılmaz, ama bunun mümkün olmadığı anlar için artık Dergilix var” idi. Biz bu platformu okurların kolayca kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarladık. Artık okurlarımız dergiye ister fiziki satış kanallarından ister dijital kanal Dergilix’ten kolaylıkla ulaşabilecek.

Her şeyin dijitalleştiği dünyada, çağın gereklilikleri doğrultusunda yaptığımız yenilikler ve yeni iş yapış modellerinin insan merkezli ve gezegenimiz yararına daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir şekilde biçimlendirmemiz gerektiği konusunun da altını çizmek isteriz.