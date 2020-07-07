Doğan Holding, SESA Ambalaj’ın yüzde 70’ini satın alıyor

Doğan Holding, SESA Ambalaj'ın yüzde 70 hissesi için 57,8 milyon Euro ödeyecek.

7.07.2020 11:20:000
Paylaş Tweet Paylaş
Doğan Holding, SESA Ambalaj’ın yüzde 70’ini satın alıyor

Doğan Holding, esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren SESA Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70’ini 57,8 milyon Euro bedel üzerinde satın almak için işlemlere başladı. Şirketin yüzde 30 hissesi ise mevcut pay sahipleri Selim Şavul ile Sabi Şavul’a ait olacak.

Doğan Holding’ten konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, işlemin, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş., esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, “esnek ambalaj” ve özellikle “yüksek bariyerli” esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA’nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur.

Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.”

1989 yılında İzmir’de 50 metre karelik alanda kurulan SESA Ambalaj, bugün İzmir Buca’da 12.000 m2’lik alanda kurulu üretim tesisiyle, esnek ambalaj ve bariyer filmler konusunda faaliyet gösteriyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi

TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi

Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin

Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.