Doğan Holding YK Başkanı Begüm Doğan Faralyalı: 5 yılda 1 milyar dolar yatırım planlıyoruz

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen panelin konuşmacıları; Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay oldu.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Doğan Holding YK Başkan Vekili Agah Uğur, konuşmasında şu anda dünyada müthiş bir ikilem yaşandığına işaret etti. Uğur, bir yandan kapitalizmin en acımasız uygulamalarını görürken diğer taraftan bu yüzyılın başından beri ciddi bir değişim yaşandığını kaydetti.

Toplumun şirketlerden beklentilerinin sorumlu olmayan dünyaya fayda sağlamayan kurumları kenara ittiğini ve bu trendin artarak devam edeceğini belirten Uğur, “Bizim için karar vermek çok kolay. Oksijen bir insan için kâr etmek de şirket için odur. Kabul, insanlar oksijen almak için yaşamıyorlar başka anlamlar, amaçlar için yaşıyorlar. Şirketler için de geçerli bu. Başka daha büyük amaçları olması lazım. Duyarlı ve aslında sorumlu ve duyarlı liderlik yeni dünyanın bir tam gerçeği. Çünkü sorumluluk duygusunu değişik boyutlarda şirketlerin DNA’larına işletebilecekler. Sadece liderlerden başlıyor bu değişim” dedi.

Doğan Holding | Begüm Doğan Faralyalı: 5 yılda 1 milyar dolar yatırım planlıyoruz

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı panelde yaptığı konuşmada, “Mottomuz; 'değer bilir, değer katar'. Bunu iş yapış kültürümüzün tam ortasına yerleştiriyoruz. Son beş yılda önemli bir dönüşümü başardık ve kültür skorumuz da yükseldi." dedi.

Faralyalı, konuşmasında değer odaklı liderliği çok önemsediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kendini bilmeyen bir kişi iyi bir lider olamaz. Bugün dünyaya baktığımda öz farkındalığı yüksek, kendi üzerinde çalışmış, kendini bilen liderlerin sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Ve kişi kendini bilmezse, kişisel yolculuğunda ilerlemediyse, onun liderlik pusulası ancak egosu, travmaları oluyor. İnsan cesaretle iç yolculuğa çıktığında kendi özü ile tanışıyor, farkındalığı yüksek lider olmaya başlıyor. Şirketleri ağaçlara benzetiyorum. Ağacın dalları ve yaprakları onu iş sonuçlarını gösteriyor. Gövdesi, kökleri ve toprağı insan kaynaklarını, değerlerini gösteriyor. Toprağı ne kadar verimliyse, insan kaynakları ne kadar güçlüyse dalları ve yaprakları da o kadar yeşeriyor, büyüyor. Liderler köklerini ne kadar derine salarlarsa fırtınalara karşı o kadar güçlü olurlar. Ve değer odaklı liderler dünyanın dönüşümüne de öncülük edecekler.”

Faralyalı, "5 yıl içinde hem mevcut işlerimize hem de yeni işlere toplamda 1 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kale Grubu | Zeynep Bodur Okyay: Yeni iş yapış şekilleriyle birlikte liderlik anlayışı da değişmeli

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yeni düzende; paydaş ekonomisi ve iş birliklerinin çok değerli olduğunu kaydederek, sorumlu ve duyarlı liderliğin de bu temelde yükseldiğine işaret etti.

Yeni iş yapış şekilleriyle birlikte liderlik anlayışını da değiştirmek gerektiğini vurgulayan Okyay, "Değerler ve liderlik yetkinlikleri üzerine önemli çalışmalar yaptık ve gördük ki en önemli konu belirsizliklere karşı aksiyon almak ve konfor alanından çıkmak. Daha paylaşımcı bir liderliğe doğru evrilmek lazım. Artık paydaşlarla beraber yol almak ve sosyal fayda yaratmak da oldukça önemli." diye konuştu.

Kriz anında herkesin kurtarıcı beklediğini kaydeden Okyay, ancak herkesin sorumluluk alarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Rönesans Holding | İpek Ilıcak Kayaalp: Alanımızda sürdürülebilirlikte lider şirket olmak istiyoruz

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki dönemde finans, sağlık ve eğitim sistemlerinin değişeceğini düşünüyorum. Şirketler sadece kâr odaklı çalışamaz. Sorumluluklarına göre hareket etmeleri gerekiyor. Biz de sadece kâr amacı gütseydik tüm dünyadaki operasyonlarımızda bu noktada olamazdık.

Erkek egemen bir sektör olan inşaatta bir kadın yöneticiyim. Kadınların istihdamını artıracak projeler geliştirdik. Bugüne kadar 400 bin öğrenciye karşılıksız burs verdik. Sürdürülebilir geleceği tasarla yarışması başlattık. Seminerlerle yarışmalarla 100 bin öğrenciye ulaştık.

İnşaatta sürdürülebilirlik çok önemli. Biz bu alanda çok öncüyüz diyebiliriz. Şu an 9 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Avrupalı, ABD’li müşterilere çalıştık. Biz bu pazarlardaki gelişmeleri, standartları aldık ve şirketlerimizde uygulamaya başladık.”