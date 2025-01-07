Doğan Holding'te 13 yıl sonra bayrak değişimi

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Şubat itibarıyla Hanzade Doğan olacak

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, başkanlık görevi Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hanzade Doğan'a devredecek.

Doğan Holding'ten KAP'a yapılanmaya göre, Doğan, görevi 1 Şubat itibarıyla üstlenecek. Faralyalı ise yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam edecek.

Begüm Doğan Faralyalı'nın egemenliğinde, 13 yıldır holding, yatırım portföyünü dönüştürdü. Medya başta olmak üzere birçok üretimden çıkış yaparak, yeni ve oluşturmak sektörlere giriş yaptı.

Yenilenebilir enerji alanında GalataWind'i kurarak ilerleme adımları atan holding, Doğan Yatırım Bankası ile finans dünyasında yer edindi.

Değer birliği ilişkileri ortaklıklar kuran holding, bölgesel hamle yapma stratejileri ortaklığı, SESA ile esnek ambalaj endüstrisine, KAREL ile iletişim ve elektronik sektörüne yatırım yaptı.

Girişimci bir ekiple Hepiyi Sigorta'yı hayata geçiren holding, Doğan Trend Otomotiv ile mobilite alanındaki payını hem yeni markalar hem de yeni alanlarla büyütüyor.

Holding, Kanal D Romanya, radyo, dijital varlıklar ve ikinci kanalıyla Romanya'nın önemli medya gruplarından biri oldu.