Doğan Holding'te masada yeni halka arzlar var

Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, halka arz için düşündükleri şirketler olduğunu belirtti.

Galata Wind halka arzıyla 811 milyon TL'lik gelir elde eden Doğan Holding iştiraklerinde yeni halka arz planlarını masada tutuyor. Bloomberg HT yayınına katılan Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, halka arz için düşündükleri şirketler olduğunu ve reel olarak kârlılıkta artış beklediklerini açıkladı

Göğüş, şirketin geçen yıl pandemi dönemindeki performansı ve şirket hisseleri hakkında Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Göğüş, 2020 yılında pandemi sürecindeki belirsizliğe rağmen “ciddi” bir net kar elde ettiklerini açıkladı. 2021 yılında da finansal getiride artış görülebileceğini aktaran Göğüş, “Yatırım bankacılığında ciddi bir değer yaratabiliriz” dedi.

Şirket hisseleri hakkında değerlendirmede bulunan Göğüş, halka arz için düşündükleri şirketler olduğunu ve reel olarak karlılıkta artış beklediklerinin altını çizdi.

Türkiye’de son dönemde akaryakıt tavan fiyatlarındaki atışa da değinen Göğüş, artışın karlılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Göğüş, dünya genelinde yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle birçok otomotiv markasının tesislerinde üretime geçici olarak ara vermesi hakkında ise, otomobilde çip kaynaklı tedarik riskinin olduğunu belirtti.