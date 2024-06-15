Doğan Holding'ten ilk çeyrekte 17,6 milyar TL konsolide gelir

Doğan Holding, 2024 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding, ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 47 reel artışla 17,6 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2024 yılı ilk üç ayında konsolide gelirleri 17,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Doğan Holding’in brüt kârı, 2024 yılı ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 85 artarak 2,5 milyar TL olurken, esas faaliyet karı ise yüzde 376 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in 2023 yılı ilk üç ayında gerçekleşen 1,1 milyar TL net zararına karşın 2024 yılı ilk üç ayında 950 milyon TL net kar gerçekleşti.

Bu dönemde sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Karel Elektronik’in performansı ön plana çıktı.

Stratejimiz doğrultusunda attığımız adımlarla 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptık

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, esas faaliyet karının yüzde 376 artışla 1,6 milyar TL olmasında Grup şirketlerinin operasyonel süreçlerindeki başarılarının etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:

“Doğan Holding olarak doğru strateji, çeşitlendirilmiş portföy ve zamanlı stratejik aksiyonlarımız finansal sonuçlarımıza olumlu yansıyor. Sürdürülebilir değer yaratımı stratejimizin doğru uygulanmasıyla 2024 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal performansla kapattık. Oluşturduğumuz dengeli ve çeşitlendirdiğimiz portföy yapımızla değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabiliyoruz. Bu da 2024 yılının ilk çeyreğindeki sonuçlarımızda kendini gösterdi. Hepiyi Sigorta’nın kısa sürede sektöründe fark yaratarak yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre %7 arttı. Dijital sigorta segmentindeki şirketimiz Hepiyi Sigorta’nın yönettiği fon büyümeye devam etti ve Hepiyi Sigorta çok kısa bir sürede sektörde ana oyunculardan bir tanesi haline geldi. MG markamızın otomotiv ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda %181 gelir artışı elde ettik. Bu segmentte hem otomotiv hem motosiklet üretimi alanlarında arayışlarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. İzmir’de devam eden yatırımımızın Eylül ayında tamamlanmasıyla ilk motosikleti banttan indirmeyi hedefliyoruz. Sanayi ve ticaret segmentinde ise Karel Elektronik'in yüksek performansıyla gelirlerimiz yıllık bazda %4 arttı. Karel’in bir iştiraki olan ve bölgemizde güçlü uluslararası yapısı ile özel bir konumda olan Daiichi ile birlikte tüketici, savunma ve telekom elektroniğindeki gücümüzü otomotiv elektroniği alanında da artırıyoruz. Karel’de devam eden modernizasyon ve kapasite artış yatırımımızda son aşamaya geldik. %30 kapasite artışı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesini sağlayacak bu yatırım Karel’in finansal performansını daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Bir diğer stratejik şirketimiz olan Galata Wind, 2024 yılı ilk üç ayında artan kapasitesiyle birlikte yüzde 8 üretim büyümesi kaydetti. 2025’de 550MW ve 2028’de 1.000MW kapasiteye ulaşma konusundaki hedeflerimizi koruyoruz”

Mevcut nakit pozisyonumuzu en doğru yatırımlar ve şirket alımlarında değerlendirerek sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz

Göğüş, Doğan Holding’in en önemli stratejik yaklaşımının mevcut nakit pozisyonunu en doğru yatırımlarda değerlendirmek ve bu sayede sürdürülebilir değer yaratmak olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Değer yaratan sorumlu yatırım anlayışımız doğrultusunda portföy yapımızı dönüştürdük ve dönüştürmeye devam ediyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde de sorumlu bir yatırım holdingi vizyonumuzla, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı sürdürdük. Yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, dijital sigorta ve yatırım bankacılığı Grubumuzun önemli sac ayaklarından. Bu alanlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. 2020 yılından itibaren stratejik segmentlerimize odaklı bir şekilde portföyümüzü dönüştürüyoruz. Bu kapsamda bazı sektörlerden çıkıp bazı yeni sektörlerde faaliyetlerimizi başlattık. Mevcut faaliyet alanlarımıza ve geleceğin sektörlerine yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolara yakın yatırım planlıyoruz. Doğru ortaklıklarla global trendlere uygun, katma değerli ve geleceğin işlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu bakış açımızı korumayı ve alacağımız stratejik aksiyonlarla sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”